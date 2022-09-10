Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

பலூன் கோளாறு: பல மணி

நேரம் அந்தரத்தில் அவதி

பெய்­ஜிங்: 'ஹைட்­ர­ஜன் பலூன்' செய­லி­ழந்­த­தைத் தொடர்ந்து 24 மணி நேரத்திற்கும் மேல் அந்­த­ரத்­தில் அவதியுற்ற சீன ஆட­வர் ஒரு­வர் மீட்­கப்­பட்­டுள்­ளார். ஹு யோங்சு எனப்­படும் அவர் வட­கி­ழக்கு சீனா­வின் ஹெய்­லுங்­ஜி­யாங் மாநி­லத்­தைச் சேர்ந்­த­வர். கடந்த ஞாயிற்­றுக்­கி­ழமை 'ஹைட்­ர­ஜன் பலூன்' ஒன்­றில் தமது நண்­ப­ரு­டன் வானில் பறந்­தார். பலூனில் பறந்­த­வாறே விளைச்­சலை அறு­வடை செய்­து­கொண்டு இருந்­தார். அப்­போது திடீ­ரென அந்த பலூன் கட்­டுப்­பாட்டை இழந்­தது. நிலை­மையை அறிந்­த­தும் நண்­பர் உட­ன­டி­யாக கீழே குதித்­து­விட்­டார். ஆனால் ஹு யோங்சு பலூ­னில் சிக்­கிக்­கொண்­டார். கட்­டுப்­பாட்டை இழந்த பலூன் 300 கிலோ­மீட்­டர் தூரத்­திற்கு அங்­கு­மிங்­கும் பறந்­தது. அந்த ஆட­வர் தமது மைத்­து­னரை கைபே­சி­யில் அழைத்து பதற்­றத்­து­டன் பேசி­னார். "கீழே பார்க்க பய­மாக இருக்­கிறது. எல்­லாம் எறும்­பு­போ­லத் தெரி­கிறது," என்று அவர் கூறி­ய­தாக சீன ஊட­கங்­கள் தெரி­வித்­தன. ஒரு­நாள் முழுக்க அவர் வானில் அந்­த­ரத்­தில் அவ­திப்­பட்­டார். ஒரு­வ­ழி­யாக காவல்­து­றை­யி­னர் அவ­ரைத் தொடர்­பு­கொண்டு பலூ­னி­லி­ருந்து பத்­தி­ர­மாக இறங்­கு­வது எவ்­வாறு என்று ஆலோ­சனை தெரி­வித்­த­னர். அதன் பிறகு வனப்­ப­குதி ஒன்­றில் செவ்­வாய்க்­கி­ழமை காலை அவர் தரை இறங்­கி­னார்.

கொவிட்-19 தடுப்பூசி போடத் தொடங்குகிறது வடகொரியா

சோல்: வரும் நவம்பர் மாதம் தமது நாட்டில் கொவிட்-19 தடுப்பூசியைத் தொடங்க வடகொரியத் தலைவர் கிம் ஜோங் உன் ஆலோசனை தெரிவித்துள்ளதாக தென்கொரிய அதி காரத்துவ ஊடகச் செய்தி ஒன்று கூறியுள்ளது. நாடாளு மன்றத்தில் நேற்று முன்தினம் உரையாற்றிய கிம், குளிர் காலத்தில் தொற்றுப் பரவல் மீண்டும் அதிகரிக்கும் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளதை சுட்டினார். "எனவே நவம்பர் முதல் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிய வும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளவும் பரிந்துரைக்கப்படு கிறது," என்றார் அவர். சீனாவிலிருந்து தடுப்பூசிகளை இறக்குமதி செய்தாலும் வடகொரியா தடுப்பூசி நடவடிக்கை யைத் தொடங்கியதா என்பது உறுதியாகத் தெரியவில்லை. எத்தனை பேர் கொவிட்-19 தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்ற விவரத்தை வடகொரியா இதுவரை வெளியிடவில்லை.

முகக்கவசத்தைத் தொடர ஜோகூரில் வேண்டுகோள்

ஜோகூர் பாரு: ஜோகூர் மாநிலத்தில் புதன்கிழமை

கொவிட்-19 தொற்று சந்தேகத்தின் பேரில் 117 சம்பவங்கள் பதிவா கின. இவர்களில் ஏழு பேர் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆறு பேருக்கு செயற்கை சுவாசம் அளிக்கப்படுவதாகவும் மாநில சுகாதார, ஐக்கிய குழுத் தலைவர் லிங் டியன் சூன் தெரிவித்தார். ஏப்ரல் 1ல் கொள்ளைநோயுடன் வாழ மலேசியா தொடங்கி யது முதல் ஜோகூர் மாநிலத்தில் தொற்று நிலவரம் கட்டுக்குள் இருப்பதாக அவர் கூறினார். இருப்பினும், இதனை பொது மக்கள் எளிதாகக் கருதிவிடக்கூடாது என்றும் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் முகக்கவசம் அணியுமாறும் திரு லிங் கேட்டுக்கொண்டார். மேலும், காய்ச்சல், இருமல், சளி உள்ளோரும் முதியோரும் நாள்பட்ட நோயுடை யோரும் கர்ப்பிணிப் பெண்களும் வெளிப் புறங்களில் மட்டுமல்லாது வீடு, கட்டடம், அலுவலகங் களுக்கு உள்ளும் முகக்கவசம் அணிய அவர் பரிந்துரைத்தார்.