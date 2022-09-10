பலூன் கோளாறு: பல மணி
நேரம் அந்தரத்தில் அவதி
பெய்ஜிங்: 'ஹைட்ரஜன் பலூன்' செயலிழந்ததைத் தொடர்ந்து 24 மணி நேரத்திற்கும் மேல் அந்தரத்தில் அவதியுற்ற சீன ஆடவர் ஒருவர் மீட்கப்பட்டுள்ளார். ஹு யோங்சு எனப்படும் அவர் வடகிழக்கு சீனாவின் ஹெய்லுங்ஜியாங் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர். கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை 'ஹைட்ரஜன் பலூன்' ஒன்றில் தமது நண்பருடன் வானில் பறந்தார். பலூனில் பறந்தவாறே விளைச்சலை அறுவடை செய்துகொண்டு இருந்தார். அப்போது திடீரென அந்த பலூன் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது. நிலைமையை அறிந்ததும் நண்பர் உடனடியாக கீழே குதித்துவிட்டார். ஆனால் ஹு யோங்சு பலூனில் சிக்கிக்கொண்டார். கட்டுப்பாட்டை இழந்த பலூன் 300 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அங்குமிங்கும் பறந்தது. அந்த ஆடவர் தமது மைத்துனரை கைபேசியில் அழைத்து பதற்றத்துடன் பேசினார். "கீழே பார்க்க பயமாக இருக்கிறது. எல்லாம் எறும்புபோலத் தெரிகிறது," என்று அவர் கூறியதாக சீன ஊடகங்கள் தெரிவித்தன. ஒருநாள் முழுக்க அவர் வானில் அந்தரத்தில் அவதிப்பட்டார். ஒருவழியாக காவல்துறையினர் அவரைத் தொடர்புகொண்டு பலூனிலிருந்து பத்திரமாக இறங்குவது எவ்வாறு என்று ஆலோசனை தெரிவித்தனர். அதன் பிறகு வனப்பகுதி ஒன்றில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை அவர் தரை இறங்கினார்.
கொவிட்-19 தடுப்பூசி போடத் தொடங்குகிறது வடகொரியா
சோல்: வரும் நவம்பர் மாதம் தமது நாட்டில் கொவிட்-19 தடுப்பூசியைத் தொடங்க வடகொரியத் தலைவர் கிம் ஜோங் உன் ஆலோசனை தெரிவித்துள்ளதாக தென்கொரிய அதி காரத்துவ ஊடகச் செய்தி ஒன்று கூறியுள்ளது. நாடாளு மன்றத்தில் நேற்று முன்தினம் உரையாற்றிய கிம், குளிர் காலத்தில் தொற்றுப் பரவல் மீண்டும் அதிகரிக்கும் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளதை சுட்டினார். "எனவே நவம்பர் முதல் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிய வும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளவும் பரிந்துரைக்கப்படு கிறது," என்றார் அவர். சீனாவிலிருந்து தடுப்பூசிகளை இறக்குமதி செய்தாலும் வடகொரியா தடுப்பூசி நடவடிக்கை யைத் தொடங்கியதா என்பது உறுதியாகத் தெரியவில்லை. எத்தனை பேர் கொவிட்-19 தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்ற விவரத்தை வடகொரியா இதுவரை வெளியிடவில்லை.
முகக்கவசத்தைத் தொடர ஜோகூரில் வேண்டுகோள்
ஜோகூர் பாரு: ஜோகூர் மாநிலத்தில் புதன்கிழமை
கொவிட்-19 தொற்று சந்தேகத்தின் பேரில் 117 சம்பவங்கள் பதிவா கின. இவர்களில் ஏழு பேர் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆறு பேருக்கு செயற்கை சுவாசம் அளிக்கப்படுவதாகவும் மாநில சுகாதார, ஐக்கிய குழுத் தலைவர் லிங் டியன் சூன் தெரிவித்தார். ஏப்ரல் 1ல் கொள்ளைநோயுடன் வாழ மலேசியா தொடங்கி யது முதல் ஜோகூர் மாநிலத்தில் தொற்று நிலவரம் கட்டுக்குள் இருப்பதாக அவர் கூறினார். இருப்பினும், இதனை பொது மக்கள் எளிதாகக் கருதிவிடக்கூடாது என்றும் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் முகக்கவசம் அணியுமாறும் திரு லிங் கேட்டுக்கொண்டார். மேலும், காய்ச்சல், இருமல், சளி உள்ளோரும் முதியோரும் நாள்பட்ட நோயுடை யோரும் கர்ப்பிணிப் பெண்களும் வெளிப் புறங்களில் மட்டுமல்லாது வீடு, கட்டடம், அலுவலகங் களுக்கு உள்ளும் முகக்கவசம் அணிய அவர் பரிந்துரைத்தார்.