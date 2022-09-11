சினிமா ஆசை காட்டி இளம்பெண்களை சீரழித்த ஆடவரிடம் மீண்டும் விசாரணை
சேலம்: திரைப்பட நடிகை ஆக்குவதாக ஆசை வார்த்தை கூறி, இளம்பெண்களைச் சீரழித்த போலி இயக்குநரை ஆறு நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல்துறைக்கு நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது. சேலத்தைச் சேர்ந்த போலி இயக்குநர் வேல்சத்ரியன் (38 வயது) என்பவர், சினிமாவில் நடிக்க வைப்பதாக ஆசை காட்டி முந்நூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் பணம் வசூலித்து மோசடி செய்துள்ளார். மேலும், பல இளம்பெண்களைச் சீரழித்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டை அடுத்து, காவல்துறையினர் அவரைக் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். அவரது உதவியாளரான 23 வயது ஜெயஜோதியும் கைது செய்யப்பட்டார். வேல்சத்ரியன் பெண்களை நிர்வாணமாகப் படம் எடுத்து மிரட்டியதாக ஜெயஜோதி கூறியுள்ளார். இந்நிலையில், வேல்சத்ரியனை ஆறு நாள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க காவல்துறைக்கு சேலம் நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.
பழனிசாமி கூறுவது நல்ல நகைச்சுவை என மு.க.ஸ்டாலின் கிண்டல்
சென்னை: தற்காலிக கட்சிப் பதவியை வைத்துக்கொண்டு எடப்பாடி பழனிசாமி திமுகவை விமர்சிப்பதாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். சென்னையில் நடைபெற்ற திருமண நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்துகொண்டு பேசிய அவர், திமுக எம்எல்ஏக்களுடன் தாம் பேசிக்கொண்டிருப்பதாக பழனிசாமி கூறுவது நல்ல நகைச்சுவை என்றார். "தற்காலிக பதவி வகிப்பவருக்கு திமுகவை விமர்சிக்க என்ன தகுதி உள்ளது? அதிமுகவில் உள்ள எம்எல்ஏக்களே பழனிசாமியை மதித்துப் பேசுவதில்லை. இந்நிலையில், திமுக எம்எல்ஏக்கள் தம்மிடம் தொடர்புகொள்வதாக பழனிசாமி கூறுவது வேடிக்கையாக உள்ளது," என்றார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.
இலவச கல்வி: நீதிமன்றம் அறிவுறுத்து
மதுரை: கல்வியை இலவசமாக வழங்குவது கட்டாயம் என்று உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை அறிவுறுத்தி உள்ளது. வழக்கு ஒன்றை விசாரிக்கும்போது கல்விக்கட்டணத்தை ஒழுங்குபடுத்த அரசு எத்தகைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். "அமெரிக்கா போன்ற வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளில் கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு அவர்களின் பின்புலத்தைப் பார்க்காமல் கல்வித்திறனையும் மதிப்பெண்ணையும் மட்டுமே கணக்கில் கொள்கிறார்கள். மாணவர்களின் கல்விச் செலவை அரசாங்கமே ஏற்கிறது. ஆனால், இங்கு ஏழை மாணவர்கள் பேருந்து நிலையத்தில் காத்திருக்க, கல்வி நிலையங்களின் உரிமையாளர்களோ விலை உயர்ந்த கார்களில் பயணம் செய்கிறார்கள்," என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
எட்டு பேருக்கு உடல் உறுப்புகள் தானம்
சென்னை: சாலை விபத்தில் சிக்கி மூளைச்சாவு அடைந்த, விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த 33 வயதான சந்தோஷ் என்ற கூலித்தொழிலாளியின் உடல் உறுப்புகள் எட்டு பேருக்கு தானமாக வழங்கப்பட்டன. அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றப்பட்ட சந்தோஷின் இதயம், கல்லீரல், இரு சிறுநீரகங்கள், நுரையீரல், இரு கருவிழிகள் ஆகிய உறுப்புகள் சென்னை, திருச்சி அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு, எட்டு பேருக்குப் பொருத்தப்பட்டன.