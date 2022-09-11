மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை குறித்த விழிப்புணர்வுக்கு வலியுறுத்து
சென்னை: சென்னை மாநகராட்சியின் திடக் கழிவு மேலாண்மைத் துறை சார்பில், தூய்மை இந்தியா திட்ட பரப்புரையாளர்களுக்கான பயிற்சி முகாம், ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
இதில் கலந்துகொண்டு பேசிய ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி, பொதுமக்களுக்கு மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை குறித்த எடுத்துக்காட்டுடன் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். மேலும், சிறப்பாக பணிபுரியும் பரப்புரையாளர்களுக்கு மாதந்தோறும் விருதுகள் வழங்கப்படும் என்று அவர் அறிவித்தார்.
மக்காத குப்பை, மறுசுழற்சிக்குஉட்படுத்தப்படுகிறது. குப்பையை வகை பிரித்து அனுப்புவதன் மூலம் கிடங்குக்கு நாள்தோறும் அனுப்பப்படும் குப்பையின் அளவு குறையும்; நகராட்சியின் சுகாதாரம் மேம்படும் என்றார் அவர்.
சுற்றுலா வாகனத்தை துரத்திய யானை
முதுமலை: தொரப்பள்ளி எனும் இடத்திலிருந்து கார்குடி நோக்கிச் செல்லும் சாலையில் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வாகனங்களை, காட்டு யானை ஒன்று மிகுந்த சினத்துடன் துரத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
பின்னர் அங்கிருந்து வனப்பகுதிக்குள் அது சென்றுவிட்டதாகக் கூறப்பட்டது. இதுகுறித்துப் பேசிய வனத்துறையினர், வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வரும் சுற்றுலாப் பயணிகள் வனத்துறை விதிமுறைகளைக் கண்டிப்பாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று கூறினர்.
வனப்பகுதியில் வாகனங்களை நிறுத்தி இடையூறு செய்வதோ உணவு சமைக்கவோ சாப்பிடவோ கூடாது; மீறினால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் நினைவுறுத்தினர்.
தமிழ அரசின் கடனை அடைக்க நிதி அனுப்பிய பொறியாளர்
சென்னை: சவூதி அரேபியாவில் வசிக்கும் பொறியாளரான சின்னராஜா செல்லதுரை, தமிழக அரசு வாங்கிய கடனை அடைக்க, தனது பங்காக, 90,558 ரூபாயை, முதல்வர் நிவாரண நிதிக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 31ஆம் தேதி நிலவரப்படி தமிழக அரசின் கடன் 6.53 லட்சம் கோடி ரூபாய் என்று தெரியவந்ததாகவும் அதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு தமிழருக்குமான தொகையைக் கணக்கிட்டு தனது பங்கை அனுப்பியிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.