கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று:
3 வயது சிறுமி மரணம்
கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று காரணமாகக் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமையன்று 3 வயது சிறுமி மாண்டார். மாண்ட சிறுமி சிங்கப்பூரர். கடந்த மாதம் 9ஆம் தேதியன்று அவருக்கு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்ட்டது. கடந்த மாதம் 13ஆம் தேதியன்று அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இதையடுத்து, இதயச் செயலிழப்பால் மூளைக்குப் போதுமான உயிர்வாயு சென்றடையாமல் அவர் மாண்டதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்தது.
கிருமித்தொற்று ஏற்படுவதற்கு முன்பே அச்சிறுமிக்குப் பல உடல்நலப் பிரச்சினைகள் இருந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
சிங்கப்பூரில் இதுவரை கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று காரணமாக 12 வயதுக்கும் குறைவான மூவர் மாண்டுவிட்டனர்.
தனியார் வீடுகளின் விற்பனை மெதுவடைந்துள்ளது
இவ்வாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் விற்பனை செய்யப்பட்ட தனியார் வீடுகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சொத்து விற்பனைச் சந்தை தணிப்பு நடவடிக்கைகளை அடுத்து, தனியார் வீடுகளின் விற்பனை மெதுவடைந்துள்ளது.
இவ்வாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் மொத்தம் 13,311 தனியார் வீடுகள் விற்கப்பட்டன. கடந்த ஆண்டு முழுவதிலும் விற்கப்பட்ட 37,433 தனியார் வீடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது இது மூன்றில் ஒரு பகுதிதான்.
இருப்பினும், இவ்வாண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் விற்கப்பட்ட தனியார் வீடுகளின் எண்ணிக்கை 2020, 2019ஆம் ஆண்டுகளின் முற்பாதியைவிட அதிகம்.
மின்னிலக்க வடிவில் மரபுடைமைக் குறிப்புகளைச் சமர்ப்பிக்க புதிய தளம்
படங்கள், காணொளிகள் போன்ற மின்னிலக்க வடிவில் மரபுடைமை தொடர்பான குறிப்புகளைப் பொதுமக்கள் சமர்ப்பிக்க புதிய இணையத்தளம் ஒன்றை தேசிய நூலக வாரியம் அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறது.
'ஒன்றாகச் சேர்ந்து சிங்கப்பூரை ஆவணப்படுத்துவோம்' என்று அழைக்கப்படும் அந்த இணையத்தளம் வாயிலாக மரபுடைமைக் குறிப்புகளை மொழிபெயர்ப்பது, ஒலிபெயர்ப்பது, படியெடுப்பது ஆகியவை மூலம் பொதுமக்கள் உதவிக்கரம் நீட்டலாம்.
இத்திட்டம் குறித்த மேல்விவரங்கள் தயாரானதும் வெளியிடப்படும் என்று வாரியம் கூறியது.