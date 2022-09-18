கர்நாடகத்தில் மதமாற்றத் தடை சட்ட மசோதா நிறைவேற்றம்
பெங்களூரு: கர்நாடக சட்ட மேலவையில் எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்பையும் மீறி மதமாற்றத் தடை சட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
கர்நாடகாவில் இந்துக்கள் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு மதமாற்றம் செய்யப்படுவதாகக் கடந்த ஆண்டு புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை உத்தர பிரதேசம், இமாச்சல பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களைப் போல கர்நாடகாவிலும் மதமாற்றத் தடை சட்டம் கொண்டு வரப்படும் என அறிவித்தார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து முஸ்லிம் மற்றும் கிறிஸ்துவ அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்பையும் மீறி மதமாற்றத் தடை சட்ட மசோதா கர்நாடக சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது.
ஓம் பிர்லா: இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு இளையரின் பங்களிப்பு அவசியம்
ஜோத்பூர்: ராஜஸ்தானின் ஜோத்பூர் நகரில் நடந்த இவ்வாண்டுக்கான இந்திய தேசிய இளையர் மாநாட்டில், இந்திய நாடாளுமன்ற மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா கலந்துகொண்டார். "இந்தியாவில் வாழ்க்கையின் பாதையாக ஜனநாயகம் உள்ளது. அடுத்த 25 ஆண்டுகள் நாட்டுக்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். இந்தியாவின் 100வது சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டத்தின் போது இந்தியாவை வளர்ச்சியடைந்த ஒரு நாடாக உருவாக்குவதற்கு இந்தியாவின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தில் இன்றைய இளைஞர்கள் அதிகம் பங்காற்ற வேண்டும்," என்று நிகழ்ச்சியில் பேசிய திரு ஓம் பிர்லா தெரிவித்தார்.
வியாபாரிகளை மிரட்டிப் பணம் கேட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் இடைநீக்கம்
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் ராகுல் காந்தி பாதயாத்திரை மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்த யாத்திரைக்காக அம்மாநில காங்கிரசார் பல்வேறு பகுதிகளிலும் நன்கொடை வசூலித்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில், கொல்லத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த சிலர் வியாபாரிகளை மிரட்டிப் பணம் வசூலித்ததாகப் புகார் செய்யப்பட்டது. மேலும் இது தொடர்பான காணொளி சமூக வலைத்தளங்களில் வலம் வந்தது. "பொதுமக்கள், வியாபாரிகளை மிரட்டி பணம் வசூலிப்பது காங்கிரசின் கலாசாரம் கிடையாது. சில தொண்டர்கள் நன்கொடை வசூலித்தபோது வியாபாரிகளிடம் தரக்குறைவாக நடந்துகொண்டதாகத் தகவல் கிடைத்தது. இதுதொடர்பாக நான் விசாரணை நடத்தி வருகிறேன். புகாருக்கு உள்ளான மூன்று தொண்டர்கள் கட்சியில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டு உள்ளனர்," என்று கேரள மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் திரு சுதாகரன் கூறினார்.