ஊசி போட்ட மருத்துவரைக் கடித்த நாய்
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் வெறிபிடித்த நாய்க்கு தடுப்பூசி போட வந்த மருத்துவரையும் அந்த நாய் கடித்துக் குதறியது. இடுக்கி மாவட்டம் தொடுபுழாவைச் சேர்ந்த விவசாயியான யூஜின் என்பவர் வீட்டில் நாய் வளர்த்து வருகிறார். நேற்று முன்தினம் அந்த நாய்க்கு திடீரென வெறி பிடித்ததை அடுத்து, யூஜினின் மனைவியைக் கடித்துவிட்டது. இதையடுத்து, கால்நடை மருத்துவரான ஜெய்சன் ஜார்ஜுக்கு தகவல் தெரிவித்தார் யூஜின். நாய்க்கு ஊசி போட வந்தார் ஜெய்சன். ஆனால், ஊசி போட்ட போது அவரையும் அந்த நாய் கடித்துவிட்டது. இதனால் அவருக்கும் வெறி நாய் கடிக்கான ஊசி போடப்பட்டது. யூஜின் வளர்த்து வரும் நாய் கால்நடை துறை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
சாலையோரம் தூங்கியவர்கள் மீது ஏறிய லாரி: நான்கு பேர் உயிரிழப்பு
புதுடெல்லி: சாலையோரம் தூங்கிக் கொண்டிருந்தவர்கள் மீது லாரி ஏறியதில், நான்கு பேர் மாண்டுவிட்டனர். இச்சம்பவம் இந்தியத் தலைநகர் புதுடெல்லியில் நிகழ்ந்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு வேளையில் அந்த லாரி திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து, சாலையோர நடைபாதை மீதேறியது. இதில், நடைபாதை அருகே தூங்கிக்கொண்டிருந்தவர்கள் மீது லாரி ஏறியதில், சம்பவ இடத்திலேயே நான்கு பேர் பலியாகினர்.
பிரான்ஸ் அதிபர்: மோடியின் கருத்தும் பார்வையும்தான் மிகச் சரியானது
புதுடெல்லி: உக்ரேன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்தது தொடர்பாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்த கருத்தும் அவரது பார்வையும் மிகச் சரியானது என பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவெல் மெக்ரோன் தெரிவித்துள்ளார். ஐநா பொதுச் சபைக் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர், உக்ரேன் மீதான ரஷ்ய படையெடுப்பு உலகத்தைப் பிரித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் காலனி ஆதிக்க காலத்தை மீண்டும் கொண்டு வந்துள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டார். "இது போருக்கான காலம் அல்ல. போர்களுக்கான காலம் முடிந்துவிட்டது. இது பழிவாங்குதலுக்கான நேரமும் அல்ல. இது அனைவரும் கூட்டாக ஒன்றிணைந்து சமத்துவத்தை நிலைநாட்டி அனைவருக்குமான பொதுவான சவால்களை எதிர்கொள்ள ஒத்துழைக்க வேண்டிய காலம் என்று மோடி கூறியுள்ளார். அதுதான் உண்மை," என்றார் அதிபர் இமானுவெல் மெக்ரோன்.
ஆகப்பெரிய கல்விக் கண்காட்சி
பெங்களூரு: ஆசியாவின் மிகப்பெரிய கல்விக் கண்காட்சி பெங்களூருவில் நேற்று தொடங்கியது. இதில் 15 நாடுகள், 10 மாநிலங்களின் கல்வி அமைச்சர்கள் பங்கேற்கின்றனர். 23ஆம் தேதி வரை கண்காட்சி நடைபெறும் என்றும் 4,000 கல்வி நிறுவனங்கள் பங்கேற்க உள்ளதாகவும் அம்மாநில கல்வி அமைச்சர் அஸ்வத் நாராயண் தெரிவித்துள்ளார்.