வீடு துடைக்கும் கம்பில் 2 கிலோ தங்கம் கடத்தல்; ஊழியர் கைது
சென்னை: சென்னை விமானநிலையத்தை ஒப்பந்தப் பணியாளர்கள் 'மாப்' செய்துகொண்டிருந்தபோது, ராம்குமார் என்ற ஊழியர் பயன்படுத்திய 'மாப்' கம்பு மீது மத்திய தொழில் பாதுகாப்புப் படை வீரர் சச்சின் குமாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. ராம்குமாரின் 'மாப்'பை வாங்கி கழற்றிப் பார்த்தார். அதிலிருந்த 10 பொட்டலங்கள் வெளியே கொட்டின. அவற்றில் ஒரு கிலோ 811 கிராம் தங்கப் பசை இருந்தது. அதன் மதிப்பு 78 லட்சம் ரூபாய். வெளிநாட்டுத் தங்கத்தை இதுபோல் தூய்மைப் பணியாளர்கள் மூலம் கடத்தல்காரர்கள் வெளியே கொண்டு செல்வது தெரியவந்தது. கைதான ராம்குமாரிடம் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
போண்டா மணிக்கு அதிமுக சார்பில் ரூ.1 லட்சம் நிதியுதவி
சென்னை: சிறுநீரகப் பாதிப்பால் அவதிப்பட்டு வரும் அதிமுகவின் நட்சத்திரப் பேச்சாளரும் நகைச்சுவை நடிகருமான போண்டா மணியை முன்னாள் அமைச்சர்கள் டி.ஜெயக்குமாா், பெஞ்சமின் உள்ளிட்டோர் நேரில் சென்று நலம் விசாரித்துவிட்டு, அதிமுக சார்பில் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கான வரைவோலையை நிதியுதவியாக வழங்கினர். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த போண்டாமணி, அய்யன்தாங்கலில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இப்போது ஓய்வெடுத்து வருகிறாா்.
கோடநாடு வழக்கு சிபிசிஐடி கையில்
சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்குச் சொந்தமான கோடநாடு பங்களாவில் கடந்த 2017ல் கொலை, கொள்ளைச் சம்வங்கள் நடந்தன. அங்கிருந்த பாதுகாவலர் ஓம் பகதூர் கொல்லப்பட்ட நிலையில், பங்களாவில் இருந்த ஏராளமான ஆவணங்களும் கொள்ளைபோனதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இவ்வழக்கு தொடர்பில் தனிப்படை காவலர்கள் சசிகலா உள்ளிட்ட 300 பேரை விசாரித்து உள்ளனர். விசாரணை இறுதிக் கட்டத்தை நெருங்கி உள்ள நிலையில், திடீரென இவ்வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி காவல் துறைத் தலைவர் சைலேந்திரபாபு உத்தரவிட்டுள்ளார். இதனால், வழக்கு விசாரணை மேலும் சூடுபிடிக்க உள்ளது.
குணமாகி வீடு திரும்பிய அமைச்சர்
சிதம்பரம்: ரயிலில் செல்லும்போது திடீரென ரத்த அழுத்தம் அதிகரித்து, உடல் வியர்த்து உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதால் சிதம்பரம் ராஜா முத்தையா மருத்துவமனையில் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் அனுமதிக்கப்பட்டார். உரிய சிகிச்சைக்குப் பின்னர் நேற்று மருத்துவமனையில் இருந்து காரில் சென்னை திரும்பினார்.