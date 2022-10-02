தூய்மை கங்கா திட்டத்துக்காக ரூ.1,145 கோடி ஒதுக்கீடு
புதுடெல்லி: தேசிய தூய்மை கங்கா திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1,145 கோடி மதிப்பீட்டில் 14 திட்டங்களைச் செயல்படுத்த மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. உத்தரகண்ட், உத்தரப் பிரதேசம், பீகார், ஜார்க்கண்ட், மேற்கு வங்கம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களில் கழிவுநீர் மேலாண்மைக்கான எட்டுத் திட்டங்கள் இதில் அடங்கும். வடிகால் மேலாண்மை, தொழில்துறை மாசு கட்டுப்பாடு, பல்லுயிர் பாதுகாப்பு மரம் நடுதல், ஆற்றுப் படுகை மேம்பாடு, பரவலாக்கப்பட்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு உள்ளிட்ட திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன.
காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் தேர்தலில் நேரடிப் போட்டி
புதுடெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் தேர்தலில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, சசி தரூர் ஆகிய இருவருக்கிடையே நேரடிப் போட்டி என்பது உறுதியாகி உள்ளது. இருவரும் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்கள் ஏற்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகவலை அக்கட்சியின் தேர்தல் பிரிவுத் தலைவர் மதுசூதன் மிஸ்த்ரி தெரிவித்துள்ளார். முன்னதாக, அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான கே.என். திரிபாதி தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி ஆனது.