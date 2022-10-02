இந்தோனீசியாவில் நிலநடுக்கம்; குறைந்தது ஒருவர் மரணம்
ஜகார்த்தா: இந்தோனீசியாவின் வடக்கு சுமத்ரா மாநிலத்தில் நேற்று நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் 5.8ஆக பதிவானது. நிலநடுக்கம் காரணமாக குறைந்தது ஒருவர் மாண்டதாக அந்நாட்டின் வானிலை, புவியியல் அமைப்பு தெரிவித்தது.
ஒன்பது பேர் காயம் அடைந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. பாதிக்கப்பட்ட மாநிலத்தில் உள்ள சில நகரங்களில் நில அதிர்வுகள் உணரப்பட்டன. பீதி அடைந்த மக்கள் தங்கள் வீடுகளைவிட்டு வெளியே ஓடினர்.
கிட்டத்தட்ட ஐந்து வீடுகள் சேதம் அடைந்ததாகவும் நிலநடுக்கத்துக்குப் பிறகு 53 நில அதிர்வுகள் பதிவானதாகவும் அமைப்பின் தலைவர் திருவாட்டி டுவிகோரிட்டா கர்ணாவாத்தி தெரிவித்தார்.
இருப்பினும், சுனாமி ஏற்படும் அபாயம் இல்லை என்றார் அவர். ஆனால் மலைப் பகுதிகளில் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படக்கூடும் என்று அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
தாய்லாந்தில் மீண்டும் சைவ உணவு விழா களைகட்டியது
உடல் முழுவதும் அலகு குத்தி ஊர்வலத்தில் பங்கேற்ற பக்தர். படம்: ராய்ட்டர்ஸ்
புக்கெட்: கொவிட்-19 நெருக்கடிநிலைக்குப் பிறகு தாய்லாந்தின் புக்கெட் தீவில் சைவ உணவு விழா முதல்முறையாக நடைபெறுகிறது. இந்த விழாவை அத்தீவைச் சேர்ந்த தாய்லாந்து சீனர்கள் கொண்டாடுகின்றனர்.
விழாவை முன்னிட்டு நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் தாவோயிஸ்ட் கோயில்களுக்குத் திரண்டனர். கோலாகலமாக நடத்தப்பட்ட ஊர்வலங்களிலும் பலர் கலந்துகொண்டனர். பக்தர்கள் பலர் முகத்திலும் உடலிலும் அலகு குத்தி ஊர்வலமாகச் சென்றனர்.
சீன நாட்காட்டியின்படி ஒன்பதாவது மாதத்தில் பக்தர்கள் பலர் நோன்பு கடைப்பிடிப்பர். அவ்வாறு செய்தால் உடல் ஆரோக்கியமும் மனநிம்மதியும் கிடைக்கும் என்பது அவர்களது நம்பிக்கை. இந்தப் பாரம்பரியம் கிட்டத்தட்ட 150 ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிறது.
ஒரே வாரத்தில் நான்கு ஏவுகணைகளை பாய்ச்சிய வடகொரியா
சோல்: வடகொரியா நேற்று இரண்டு ஏவுகணைகளை அதன் கிழக்குக் கடலோரப் பகுதியிலிருந்து கடல் நோக்கிப் பாய்ச்சியதாக தென்கொரிய ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த இரண்டு ஏவுகணைகளுடன் சேர்த்து இந்த வாரத்தில் அது நான்கு ஏவுகணைகளைப் பாய்ச்சியுள்ளது.
அமெரிக்க, தென்கொரியா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகளின் கடற்படைகள் ஒன்றிணைந்து நீர்மூழ்கிக் கப்பல் எதிர்ப்புப் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டபோது வடகொரியா கடல் நோக்கி ஏவுகணைகளைப் பாய்ச்சியது.
இதுகுறித்து ஜப்பான் அதிருப்திக் குரல் எழுப்பியுள்ளது. ஜப்பானின் ஏவுகணைத் தற்காப்பு முறையை முறியடிக்கும் விதமாக வடகொரியா ஏவுகணைகளைப் பாய்ச்சியதாக அது குறைகூறியது.
கட்டுப்பாடுகளால் முடங்கிய மக்காவ் சூதாட்டக்கூடங்கள்
மக்காவ்: கொவிட்-19 நெருக்கடிநிலையை முன்னிட்டு சீனா விதித்துள்ள மிகக் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளின் காரணத்தால் மக்காவில் உள்ள சூதாட்டக்கூடங்கள் வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
சூதாட்டம் மூலம் மக்காவ்வுக்குக் கிடைக்கும் வருமானம் 49.6 விழுக்காடு சரிந்துள்ளது.