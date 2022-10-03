தூய்மை: இந்தூர் நகருக்கு முதல் இடம்
புதுடெல்லி: தூய்மையான நகரங்களின் பட்டியலில் தொடர்ந்து ஆறாவது முறையாக மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்திலுள்ள இந்தூர் நகரம் முதல் இடம் பிடித்துள்ளது. தூய்மையான நகரங்களுக்கான விருது வழங்கும் திட்டத்தை 2016ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியது. இம்முறை குஜராத் தின் சூரத் நகரம் இரண்டாவது இடத்தையும் மகாராஷ்டிராவின் நவி மும்பை நகரம் மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளன.
சான்றிதழ் இருந்தால்தான் எரிபொருள்
புதுடெல்லி: மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் சான்றிதழ் வைத்துள்ள வாகன உரிமையாளர்களுக்கு மட்டுமே எரிபொருள் வழங்கப்படும் என டெல்லி சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கோபால் ராய் தெரிவித்துள்ளார். டெல்லியில் அதிகரித்து வரும் காற்று மாசுக்கு வாகனங்களில் இருந்து வெளியேறும் புகையும் முக்கிய காரணமாக உள்ளதால், அதைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். வரும் 25ஆம் தேதி முதல் இந்த அறிவிப்பு நடைமுறைக்கு வருகிறது.
தலித் சிறுவனை தாக்கிய மூவர் கைது
பெங்களூரு: காதணி திருடியதாகக் கூறி தலித் சிறுவனை மின் கம்பத்தில் கட்டிவைத்து தாக்கிய கொடூரச் சம்பவம் கர்நாடகாவில் நிகழ்ந்துள்ளது. அங்குள்ள கொல்லேரஹள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்த 16 வயதுச் சிறுவன், தன்னுடன் விளையாடிய சிறுமியின் காதணிகளைத் திருடியதாக குற்றம்சாட்டிய சிறுமியின் பெற்றோரும் வேறு சிலரும் சிறுவனைக் கடுமையாகத் தாக்கி உள்ளனர். இதைத் தட்டிக்கேட்ட அவனது தாயும் தாக்கப்பட்டார். அவர் அளித்த புகாரின் பேரில் மூன்று பேர் கைதாகி உள்ளனர்.