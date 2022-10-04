Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

115 மெட்ரிக் டன் சரக்குகளை ஏற்றிச் சென்று இந்திய ரயில்வே சாதனை

புதுடெல்லி: இதுவரை இல்லாத அளவில், கடந்த செப்டம்பர் மாதம் மட்டும் 115.80 மெட்ரிக் டன் சரக்குகள் ஏற்றிச் சென்று இந்திய ரயில்வே சாதனை படைத்துள்ளது. கடந்த 2021 செப்டம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது, சரக்குகளின் அளவு 9.15% வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. 6.8 மெட்ரிக் டன் நிலக்கரி, அதைத் தொடர்ந்து 1.2 மெட்ரிக் டன் இரும்புத் தாது, 0.4 மெட்ரிக் டன் சிமெண்ட், 0.3 மெட்ரிக் டன் உரங்கள் உள்ளிட்ட சரக்குகளை ஏற்றி ரயில்வே சாதனை படைத்துள்ளது. நிதியாண்டு 2022-23ல் ரயில் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்ட வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததும் மற்றொரு சிறப்பம்சமாக அமைந்ததுள்ளது.

முலாயம் சிங் உடல்நிலை கவலைக்கிடம்

லக்னோ: சமாஜ்வாடி கட்சித் தலைவரும் உத்தரப் பிரதேச முன்னாள் முதல்வருமான முலாயம் சிங் யாதவ் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. நேற்று முன்தினம் மாலை திடீரென அவரது உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, 82 வயதான அவர், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். முதுமை காரணமாக கட்சிப் பணிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி வந்த முலாயம் சிங் யாதவ், 2019 மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி கண்டார். அவரது உடல்நிலை குறித்து பிரதமர் மோடி அவரது மகன் அகிலேஷ் யாதவ்விடம் விசாரித்து அறிந்தார்.

ஈரான் விமானம் மீது சந்தேகம்: பின்தொடர்ந்த இந்திய விமானங்கள்

புதுடெல்லி: ஈரானில் இருந்து சீனாவுக்குச் சென்ற விமானம், இந்திய வான் பரப்பில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, அதற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதாகவும் உடனடியாக தரையிறங்க அனுமதி வேண்டும் என்றும் அதன் விமானி கோரிக்கை விடுத்தார். ஆனால், டெல்லி விமான நிலையக் கட்டுப்பாட்டு அறை அதற்கு அனுமதி மறுத்தது. ஜெய்ப்பூர் உள்ளிட்ட வேறு சில விமான நிலையங்களில் தரையிறங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டபோதும், ஈரான் விமானத்தின் விமானி அதை ஏற்காமல், இந்திய வான் பரப்பில் இருந்து வெளியேறினார். எனினும், ஈரான் விமானத்தின் மீது இருந்த சந்தேகம் காரணமாக, இந்திய விமானப்படையைச் சேர்ந்த இரண்டு விமானங்கள் அதைப் பின்தொடர்ந்து கண்காணித்தன. முன்னதாக, வெடிகுண்டு மிரட்டலைப் புறக்கணிக்குமாறு ஈரானில் இருந்து தகவல் வந்ததாக விமானப்படை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இதன் காரணமாக, டெல்லி விமான நிலையத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.