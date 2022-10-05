சட்டவிரோத கடன்: 139 பேரிடம் காவல்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை
சட்டவிரோதமாக கடன் வழங்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட சந்தேகத்தின் பேரில் 139 பேரிடம் காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது. அவர்கள் 15 வயதுக்கும் 78 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள்.
காவல்துறையினர் தீவின் பல பகுதிகளிலும் நடத்திய திடீர் சோதனைகளில் அவர்கள் பிடிபட்டனர். குற்றவியல் புலனாய்வுப் பிரிவையும் ஏழு காவல்துறைப் பிரிவுகளையும் சேர்ந்த அதிகாரிகள் செப்டம்பர் 26 முதல் செப்டம்பர் 30ஆம் தேதிவரை திடீர் சோதனைகளில் ஈடுபட்டனர்.
கடன் பெற்றவர்களின் குடியிருப்புகளில் எட்டுப் பேர் தொந்தரவு செய்தது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக காவல்துறை கூறியது. அதேவேளையில், தானியக்க வங்கி இயந்திரங்கள் மூலம் பணத்தை மாற்றிவிட்டு, உரிமம் பெறாத கடன் முதலைகளுக்கு 40 பேர் உதவியதும் தெரியவந்துள்ளது.
எஞ்சிய 91 பேர் வங்கிக் கணக்குகளைத் தொடங்கி, தங்களது ஏடிஎம் அட்டைகள், தனிப்பட்ட அடையாள எண்கள், இணைய வங்கி டோக்கன்கள் ஆகியவற்றை சட்டவிரோத கடன் முதலைகளிடம் கொடுத்ததாக நம்பப்படுகிறது.
சந்தேக நபர்கள் அனைவரிடமும் விசாரணை தொடர்கிறது.
வீட்டில் தீ; ஆடவர் மருத்துவமனையில்
புளோக் 120 மார்சிலிங் ரைசில் மூன்றாவது மாடி வீடு ஒன்றில் தீ மூண்டதைத் தொடர்ந்து, புகையைச் சுவாசித்த 60 வயது மதிக்கத்தக்க ஆடவர் ஒருவர் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார்.
நேற்று பிற்பகல் 2.35 மணிக்கு தீச்சம்பவம் குறித்து தனக்குத் தகவல் கிடைத்ததாக சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படை கூறியது. சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த தீயணைப்பாளர்கள், பலவந்தமாக வீட்டிற்குள் நுழைந்து நீரைப் பீய்ச்சி அடித்து தீயை அணைத்தனர்.
அந்த வீட்டின் வசிப்பறையில் தீ மூண்டதாக குடிமைத் தற்காப்புப் படை சொன்னது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, அக்கம்பக்க வீடுகளிலிருந்து ஏறத்தாழ 80 பேர் வெளியேற்றப்பட்டனர். தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்த விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
சிறுவனைக் காணவில்லை
சிவகேசன் சரவணன் (படம்) எனும் இந்த 14 வயதுச் சிறுவன் இருக்கும் இடம் குறித்த தகவலைக் காவல்துறை நாடுகிறது. செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி புளோக் 103 அங் மோ கியோ அவென்யூ 3ல் இவர் கடைசியாகக் காணப்பட்டார்.
இச்சிறுவன் குறித்த தகவல் உடையோர் 1800-255-0000 எனும் எண்ணில் காவல்துறையை அழைக்கலாம், அல்லது www.police.gov.sg/iwitness. எனும் இணையப் பக்கத்தில் தகவலைச் சமர்ப்பிக்கலாம். தகவல்கள் அனைத்தும் ரகசியமாக வைத்துக்கொள்ளப்படும்.
கார் கடன் வட்டி விகிதம் கூடியது
வாகன உரிமைச் சான்றிதழ்க் கட்டணங்கள் சாதனை அளவை எட்டியதைத் தொடர்ந்து, கார் விலைகள் ஏற்கெனவே உயர்ந்துவிட்டன. இந்நிலையில், சிங்கப்பூரில் கார் வாங்குவோர் கடன் பெறுவதற்காக இனி கூடுதல் பணம் செலவிட வேண்டியுள்ளது.
சில வங்கிகளும் நிதி நிறுவனங்களும் வட்டி விகிதத்தை 2.78 விழுக்காடாக உயர்த்தியுள்ளன. மே மாதம் நடப்பில் இருந்த 2.28 விழுக்காடு விகிதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இது 0.5 விழுக்காட்டுப் புள்ளி அதிகம்.
எடுத்துக்காட்டாக, ஹோண்டா எச்ஆர்-வி போன்ற காரை வாங்குவோர், அதற்கான கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த கூடுதலாக $3,150 செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
இந்த மாதம் 1ஆம் தேதியிலிருந்து கையெழுத்திடப்பட்ட சில கடன் தொகுப்புத் திட்டங்களில் புதிய வட்டி விகிதம் நடப்புக்கு வந்தது. மற்ற வங்கிகளும் விரைவில் வட்டி விகிதத்தை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எடுத்துக்காட்டாக, 2.78 விழுக்காடு வட்டி விகிதம் இந்த மாதம் 6ஆம் தேதியிலிருந்து பொருந்தும் என்று தரகர்களிடம் மேபேங்க் கூறியுள்ளது.
விலை கட்டுப்படியான கார் கடன்களை நாடுவது இன்னமும் சாத்தியம் என்றாலும், வங்கிகள் விரைவில் அத்தகைய கடன் தொகுப்புத் திட்டங்களை நிறுத்தக்கூடும் என்று தரகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.