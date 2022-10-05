ரூ.15 கோடிக்கு விற்றுத்தீர்ந்த மீன்கள்
சென்னை: சென்னை காசிமேடு மீன் சந்தையில் நேற்று முன்தினம் ஒரே நாளில் 15 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மீன்கள் விற்றுத் தீர்ந்தன. டீசல் விலை ஏற்றத்தின் காரணமாக 30 விழுக்காடு விசைப்படகுகள் மட்டுமே மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் வழக்கத்தைவிட மீன் சந்தைக்கு அதிக வாடிக்கையாளர்கள் வந்தனர். இதனால் 200 டன் மீன்கள் விற்றுத் தீர்ந்தன.
'லண்டன் போல் சென்னை மாறும்'
சென்னை: சென்னையின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக மாறிவிட்ட கூவம் நதி சீர்செய்யப்பட்டு, லண்டனுக்கு இணையாக சென்னை மாநகரம் மாற்றம் பெறும் எனப் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஏ.வ.வேலு தெரிவித்துள்ளார். இம்முறை பருவ மழையால் சென்னையில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட வாய்ப்பில்லை என்றும் மக்களுக்கு எந்தவிதப் பாதிப்பும் இல்லாமல் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் நிறைவடையும் என்றும் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் அவர் உறுதி அளித்தார்.