'காணாமல் போன மீனவர்களைக் கண்டுபிடிக்க புதிய தொழில்நுட்பம்'
புதுடெல்லி: மின்னிலக்கச் சேவைகளை வழங்குவதில் தமிழகம் முன்னிலை வகிக்க வேண்டும் என்ற முதல்வரின் கனவு நனவாகும் என தகவல் தொழில்நுட்பவியல், மின்னிலக்கச் சேவைகள் துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் தெரிவித்துள்ளார். டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், காணாமல் போகும் மீனவர்களைக் கண்டறிவதற்கான புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்த தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார். "திடீரென மாயமாகும் மீனவர்களைக் கண்டுபிடிப்பது பெரும் சவாலாக உள்ளது. இதற்குத் தீர்வு காண உதவும் பல தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து தெரிய வந்துள்ளது. அவற்றைப் பயன்படுத்துவது குறித்து விரைவில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றார் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்.
துறைமுகம்-மதுரவாயல் இடையே 2024க்குள் உயர்மட்ட விரைவுச் சாலை
சென்னை: சென்னை துறைமுகம் - மதுரவாயல் இடையே ரூ.5,800 கோடியில் 20.56 கிலோ மீட்டர் நீளத்துக்கு நான்கு வழிப்பாதையாக உயர்மட்ட விரைவுச் சாலை அமைக்கும் பணிகள் 2024இல் முடிவடையும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. சென்னை துறைமுகத்துக்கு சரக்குகளை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்களால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதைத் தவிர்க்கும் வகையில், உயர்மட்ட விரைவுச் சாலை அமைக்கப்படுகிறது. இதற்கான அரசாணை 2008ஆம் ஆண்டிலேயே பிறப்பிக்கப்பட்டது. அச்சமயம் திட்ட மதிப்பு ரூ.1,655 கோடியாக இருந்தது. மேலும், ஆறு வழிப் பாதைக்குப் பதிலாக இப்போது நான்கு வழிப்பாதை அமைக்கப்படுகிறது.