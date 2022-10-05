ரூ.10 கோடி போதைப்பொருள், கைது
மும்பை: எத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் அடிஸ் அபாபாவில் இருந்து மும்பை வந்த பயணி ஒருவர் பிடிபட்டார். அவரிடம் ஏறக்குறைய ரூ.10 கோடி மதிப்புள்ள அபின் போதைப்பொருள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. போதைப்பொருளை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து அந்த ஆடவரைக் கைதுசெய்தனர்.
ஊடுருவல்: ரஷ்யர் கைது
புதுடெல்லி: இந்திய அரசு தொழில்கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்ந்து படிக்க ஜேஇஇ நுழைவுத்தேர்வு நடத்தப்படுகிறது.
கடந்தாண்டு நடந்த இத்தேர்வில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கு இணையத்தில் தேர்வு நடத்துவதாகவும் முன்னணி தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் இடம் கிடைக்கும் என்று கூறி பெரும் தொகையைப் பெற்றுக் கொண்டு, மோசடி செய்ததாக 'அபினிட்டி எஜுகேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட்' என்ற நிறுவனத்தின் மீதும் இதர பலர் மீதும் சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்தது.
இந்த முறைகேட்டில் ரஷ்ய நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் முக்கிய கணினி ஊடுருவல் பேர்வழியாக செயல்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், ரஷ்யாவில் இருந்து புதுடெல்லி வந்த அந்த ரஷ்யரை அதிகாரிகள் கைது செய்து விசாரித்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவித்தன.
'கர்நாடக அரசுதான் மகா ஊழல்'
மாண்டியா: காங்கிரஸ் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராகுல் காந்தி, இந்திய ஒற்றுமை நடை பயணத்தை ஒட்டி கர்நாடக மாநிலம் மாண்டியா மாவட்டம் சென்றார். அதை முடித்துக்கொண்டு பொதுக் கூட்டத்தில் பேசிய அவர், நாட்டிலேயே அதிக ஊழல் நிறைந்த அரசாக கர்நாடகா பாஜக அரசு உள்ளது என்றார். சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறையினரிடம் இந்த அரசு 40% தரகு வசூலிக்கிறது என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
நடனம் ஆடிய மகன் திடீர் மரணம்; தந்தை அதிர்ச்சி மரணம்
மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் தசரா பண்டிகை சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. பால்கர் மாவட்டம் விரார் நகரில் நடந்த கொண்டாட்டத்தில் மணீஷ் சோனிகரா, 35, என்பவர் நண்பர்கள், உறவினர்களுடன் இணைந்து நடனமாடியபோது மாரடைப்பில் திடீரென மயங்கி விழுந்து இறந்தார். அவரை மருத்துவமனைக்குத் தூக்கிச் சென்ற தந்தை நரப்ஜி சோனிக்ரா, 66, அதிர்ச்சியில் மரணம் அடைந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
ஆம்ஆத்மி வெற்றி
சண்டிகர்: பஞ்சாப்பில் பகவந்த் மான் தலைமையில் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆட்சி நடக்கிறது. பஞ்சாப்பில் அரசை கவிழ்க்க பாஜக முயற்சிக்கிறது என்று குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ள சூழலில் செவ்வாய்க்கிழமை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடந்தது.
அதில் காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொள்ளாமல் புறக்கணித்ததுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பாஜக வெளிநடப்பு செய்தது. குரல் வாக்கெடுப்பில் ஆம்ஆத்மி தலைமையிலான பஞ்சாப் அரசு வெற்றி பெற்றது.
எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை திறப்பு
பிலாஸ்பூர்: பிரதமர் மோடி, இன்று இமாச்சலப் பிரதேச மாநிலத்திற்குப் பயணம் மேற்கொள்கிறார். அங்கு ரூ.3,650 கோடி மதிப்பீட்டிலான வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார். பிலாஸ்பூரில் சுமார் 1,470 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை பிரதமர் இன்று திறந்து வைக்கிறார்.
துர்கா பூஜை: 3 மில்லியன் பேருக்கு
வேலை; ரூ.40,000 கோடி வர்த்தகம்
கோல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தில் தசரா பண்டிகையை ஒட்டி ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் துர்கா பூஜை தொடர்பாக இந்த ஆண்டில் ரூ.40,000 கோடிக்கு வர்த்தகம் நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக 400 சமுதாய பூஜை குழுக்களின் ஒருங்கிணைந்த அமைப்பின் (போரம் பார் துர்காட்சப்) தலைவர் பார்த்தோ கோஷ் கூறினார்.
இந்தப் பண்டிகை மூலம் மூன்று மில்லியன் பேர் வேலைவாய்ப்பை பெறுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.