﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

பாரிஸ் நகரின் 120 ஆண்டு

பழமை வழக்கம் நிறைவு

பாரிஸ்: பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிசில் ரயில் சேவைக்கான அட்டை நுழைவுச்சீட்டுகள் (படம்) விரைவில் வழங்கப்படாது. இவை 120 ஆண்டுகளாக வழங்கப்பட்டு வந்துள்ளன. தொடர்பில்லா கட்டண முறையைப் பின்பற்ற இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து நீங்கா நினைவுகளை எண்ணிப் பெருமைப்படும் சிலர் வருத்தத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் ரயில் சேவையைப் பயன்படுத்துவதற்கான உலோக நுழைவுச்சீட்டுகளை வழங்குவது நிறுத்தப்பட்டது. அதேபோல் கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டனில் சுரங்க ரயில் சேவைக்கான தாள் நுழைவுச்சீட்டு முறை விலக்கப்பட்டது.

கொவிட்-19 பயண எச்சரிக்கை தருவதை நிறுத்தும் அமெரிக்கா

வாஷிங்டன்: கொவிட்-19 கிருமிப் பரவல் தொடர்பில் எந்தெந்த நாடுகளுக்குப் பயணம் மேற்கொள்வதைத் தவிர்க்கவேண்டும் என்று அமெரிக்காவின் 'சிடிசி' எனும் நோய்க் கட்டுப்பாட்டு, தடுப்பு நிலையம் பரிந்துரைகளை வழங்கி வந்தது. இனி அவற்றை வழங்கப்போவதில்லை என்று அந்நிலையம் அறிவித்துள்ளது.

கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் தொடர்பில் சரியான தகவல்களை வழங்கும் நாடுகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது. அதனால் எச்சரிக்கை வழங்கும் நோக்குடன் சரியாகக் கணிக்கப் போதுமான தகவல்கள் கிடைப்பதில்லை என்று நோய்க் கட்டுப்பாட்டு, தடுப்பு நிலையம் தெரிவித்தது.

'இயன்' சூறாவளி: 100ஐத் தாண்டிய மரண எண்ணிக்கை

ஃபோர்ட் மையர்ஸ் (அமெரிக்கா): 'இயன்' சூறாவளியால் (படம்) அமெரிக்காவில் குறைந்தது 103 பேர் மாண்டனர்.

ஃபுளோரிடா மாநிலத்தில்தான் ஆக அதிகமானோர் மாண்டனர். அங்கு குறைந்தது 78 பேர் உயிரிழந்ததாக லீ, ஷார்லட் பகுதிகளில் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

சுறாவளி தாக்கியபோது ஃபுளோரிடாவில் சுமார் 3.3 மில்லியன் வீடுகளிலும் வர்த்தக இடங்களிலும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது.

'சிஎன்என்' மீது டிரம்ப் வழக்கு

ஃபோர்ட் லோடர்டேல் (அமெரிக்கா): முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் டோனல்ட் டிரம்ப், 'சிஎன்என்' செய்தி நிறுவனம் மீது அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். இழப்பீடாக 475 மில்லியன் டாலரைப் பெற அவர் முயற்சி செய்கிறார்.

முன்னணி செய்தி நிறுவனம் என்ற தனது நிலைப்பாட்டைச் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக்கொண்டு 'சிஎன்என்' அரசியல் ரீதியாகத் தன்னைத் தோற்கடித்தது என்பது திரு டிரம்ப்பின் வாதம். இது குறித்து 'சிஎன்என்' கருத்து தெரிவிக்க மறுத்தது.

பல காலமாக 'சிஎன்என்' தன்னை விமர்சித்ததாகவும் கடந்த சில வாரங்களாக விமர்சனம் மோசமடைந்துள்ளதாகவும் திரு டிரம்ப் தனது வழக்கு மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.