﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

போலிச் சான்றிதழ் அளித்தவருக்கு மூன்று வார சிறைத் தண்டனை

இரண்டு வேலைகளுக்கு விண்ணப்பம் செய்தபோது போலிக் கல்விச் சான்றிதழ் அளித்த சிங்கப்பூரருக்கு மூன்று வார சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

31 வயது முகமது ரசூல் காதர் அலி போலிப் பட்டயக் கல்விச் சான்றிதழ்கள் அளித்திருந்தார். தன்னைப் பற்றி நற்சான்றிதழ்கள் அளிப்பவர்களின் தகவல்களுக்குப் பதிலாக தன்னுடைய தொலைபேசி எண்ணை அளித்திருந்தார். மனிதவள அதிகாரிகள் அழைத்து விசாரித்தால் தன்னைப் பற்றி நல்லபடியாகக் கருத்துகள் கூற அவர் அவ்வாறு செய்தார். போலிச் சான்றிதழ் பயன்படுத்தியது, ஆள்மாறாட்டம் ஆகிய இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளை முகமது ரசூல் ஒப்புக்கொண்டார்.

பொய்த் தகவல் அளித்த

மூவரிடம் விசாரணை

சாலை விபத்தில் உணவு விநியோக ஒட்டுநருக்கு மரணத்தை விளைவித்த குற்றத்திற்காக கைதுசெய்யப்பட்ட மூவர் காவல்துறையிடம் பொய்த் தகவல் கொடுத்ததற்காக விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். செப்டம்பர் 27 அன்று சுவா சூ காங்கில் அவ்விபத்து நிகழ்ந்தது.

விபத்தைத் தொடர்ந்து காவல்துறை விசாரித்தபோது, மூவருமே தாங்கள் வாகனத்தை ஓட்டவில்லை என்று கூறினர். அதோடு மூவருடைய வாக்குமுலங்களும் முன்னுக்குப்பின் முரணாக இருந்தன.

அரசாங்க அதிகாரியிடம் பொய்த் தகவல் அளித்தது, நீதித்துறை அதன் கடமையைச் செய்யவிடாமல் வேண்டுமென்றே இடையூறு விளைவித்தது ஆகிய குற்றங்களுக்காக அந்த மூவரும் விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

சென்ற வியாழக்கிழமை, கவனக்குறைவாக வாகனம் ஓட்டியது, மரு அருந்திவிட்டு வாகனம் செலுத்தியது ஆகிய குற்றங்களுக்காக ஒரு பெண்ணும் இரு ஆடவர்களும் கைதுசெய்யப்பட்டனர்.

குடும்பத்துடன் வீட்டில் பூட்டிக்கொண்ட ஆடவர் கைது

தன் மனைவி, ஒரு வயது குழந்தை ஆகியோருடன் வீட்டில் பூட்டிக்கொண்ட ஆடவரை மூன்று மணிநேர போராட்டத்துக்கு பின்னர் காவல்துறையினர் கைதுசெய்தனர். புளோக் 182 உட்லண்ட்ஸ் ஸ்திரீட் 13ல் உள்ள வீட்டை கிட்டத்தட்ட 20 அதிகாரிகள் சுற்றிவளைத்தனர். வின்சன்ட் லின், 33, என்ற அந்த ஆடவர் தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடும் என்ற கவலையில் காவல்துறையினரும் சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படையினரும் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்தனர்.

பிற்பகல் சுமார் 1.20 மணிக்கு லின் கதவைத் திறந்தபோது அவர் கைதுசெய்யப்பட்டார். லின்னுடைய மனைவிக்கும் குழந்தைக்கும் இலேசான காயங்கள் ஏற்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.