'ஆறுகளில் இறங்கவேண்டாம்'
தஞ்சாவூர்: கொள்ளிடம் ஆற்றில் ஆறு பேர் மூழ்கி உயிரிழந்த நிலையில், நீச்சல் தெரியாதவர்கள் யாரும் அதில் இறங்கவேண்டாம் என தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், சிலுவைப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த 54 பேர் தஞ்சாவூர், பூண்டி மாதா கோவிலுக்கு இரண்டு நாளுக்கு முன்பு சுற்றுலா சென்றிருந்தனர். அப்போது, கொள்ளிடம் ஆற்றில் குளித்தபோது ஆறு பேர் தண்ணீரில் மூழ்கி காணாமல் போயினர். நேற்று காலை தெர்மஸ் என்பவரின் ஆறாவது உடலும் மீட்கப்பட்டது.
இதனிடையே, உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினரைச் சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய அமைச்சர் அனிதா ராதா கிருஷ்ணன், திமுக சார்பில் நிதியுதவியும் வழங்கினார்.
தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசு கடிதம்
சென்னை: கலைஞர் கருணாநிதிக்கு கடலின் நடுவே பேனா சின்னம் அமைக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்து உள்ளது. "இப்படி பேனா நினைவுச் சின்னம் அமைக்கும் நிதியில் டெல்டாவில் நெல் சேமிப்புக் கிடங்கை அமைத்தால் விவசாயிகளுக்கு பயன் உள்ளதாக இருக்கும்,'' என விவசாயிகள் பலரும் இந்த நினைவுச் சின்னம் அமைக்கும் பணிக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து தஞ்சாவூர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்வதற்கு பொதுப்பணித் துறைக்கு உத்தரவிடும்படி மத்திய சுற்றுச்சூழல், காலநிலைத் துறை தமிழக அரசுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.
பயணிகளை விரட்டிய யானைகள்
நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டம், கோத்தகிரி-மேட்டுப்பாளையம் மலைப்பாதையில் குட்டியுடன் காட்டுயானைகள் முகாமிடுவதும் அவ்வப்போது உணவு, தண்ணீருக்காகச் சாலையைக் கடந்து சென்று வருவதும் வழக்கம்.
இந்நிலையில், முள்ளூர் என்ற பகுதியில் யானைகள் சாலையைக் கடப்பதைச் சுற்றுலாப் பயணிகள் புகைப்படம் எடுத்துள்ளனர். இதைக்கண்ட யானைகள் பிளிறிக்கொண்டு வந்ததால் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஓட்டம் பிடித்தனர்.
விரைவில் 6 மருத்துவக்கல்லூரிகள்
தூத்துக்குடி: விரைவில் ஆறு புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகளை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.
"தமிழகத்தில் மயிலாடுதுறை, திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், பெரம்பலூர், தென்காசி போன்ற இடங்களில் மருத்துவக் கல்லூரிகள் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது," என்றும் அவர் கூறினார்.
14,000 லி. ஊறலுடன் 38 பேர் கைது
வேலூர்: தமிழக-ஆந்திர மாநில எல்லையில் உள்ள கொரிப்பள்ளம், தேவராஜபுரம் ஆகிய மலைப்பகுதிகளில் கள்ளச் சாராயத் தடுப்புச் சோதனை நேற்று நடந்ததைத் தொடர்ந்து வேலுார், திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில் 14,000 லிட்டர் ஊறல் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, 38 பேரைக் காவலர்கள் கைது செய்தனர். அத்துடன், அவர்களது ஒரு கார், 10 பைக் வாகனங்களையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
கோபக்கார யானைகளை அரவணைக்கும் மறுவாழ்வு முகாம்
திருச்சி: பெருங்கோபமும் கட்டுப்படாத தன்மையும் கொண்ட யானைகளை திருச்சி எம்.ஆர். பாளையத்தில் உள்ள யானைகள் மறுவாழ்வு முகாம் அரவணைக்கிறது. முறையாக வளர்க்காத, பராமரிக்காத, வழக்குகளில் சிக்குகின்ற பெண் யானைகளின் உயிர் காக்க தமிழக வனத்துறை இம்முகாமை ஆரம்பித்தது. இங்கு பல வயதான யானைகள் இருப்பதால் அடிக்கடி அவை கால்நடை மருத்துவர்களால் பரிசோதிக்கப்பட்டு, மருந்துகள் வழங்கப்படுவதாக வன அதிகாரி ஒருவர் கூறியுள்ளார்.