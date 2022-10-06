தேர்தல் களத்திலிருந்து வெளியேற்ற முயற்சி: சசிதரூர் புதுத் தகவல்
புதுடெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் தேர்தலில் இருந்து தம்மை வெளியேற்ற முயற்சி நடந்ததாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சசிதரூர் கூறியிருப்பது அக்கட்சி வட்டாரங்களில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. எனினும் அவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சியை ராகுல் காந்தி தடுத்துவிட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அக்டோபர் 17ஆம் தேதி காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கேவும் சசி தரூரும் போட்டியிடுகின்றனர். மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு சோனியா காந்தியின் ஆதரவு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இலவச மின்சார திட்டத்தில் முறைகேடு என புகார்: டெல்லி ஆளுநர் நடவடிக்கை
புதுடெல்லி: இலவச மின்சார விநியோக திட்டத்தில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக எழுந்துள்ள புகார் குறித்து விசாரணை நடத்த துணை நிலை ஆளுநர் சக்சேனா உயரதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக ஊடகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஏற்கெனவே ஆளுநருக்கும் முதல்வர் கெஜ்ரிவாலுக்கும் இடையே மோதல் நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில், இலவச மின்சார விநியோக முறைகேடு புகார் குறித்து உயரதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய துணை நிலை ஆளுநர், அதுகுறித்து விசாரணை நடத்தி ஒரு வாரத்திற்குள் அறிக்கை அளிக்குமாறு டெல்லி அரசின் தலைமைச் செயலாளர் நரேஷ்குமாருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார். ஆளுநரின் இந்த உத்தரவானது அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கை என டெல்லி துணை முதல்வர் மணிஷ் சிசோடியா தெரிவித்துள்ளார்.
ஆறு மாநிலங்கள்: ஏழு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல்
புதுடெல்லி: ஆறு மாநிலங்களில் காலியாக உள்ள ஏழு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் நவம்பர் 3ஆம் தேதி நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள மோகமா, கோபால்கஞ்ச் தொகுதிகள், மகாராஷ்டிராவின் அந்தேரி கிழக்குத் தொகுதி, ஹரியானாவின் ஆதம்பூர் ஆகிய தொகுதிகள் காலியாக உள்ளன. மேலும், தெலுங்கானா, உத்தரப் பிரதேசம், ஒடிசா மாநிலங்களிலும் தலா ஒரு தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான அறிவிக்கை வரும் 7ஆம் தேதி வெளியாகும் என்றும் இடைத்தேர்தலில் பதிவாகும் வாக்குகள் நவம்பர் 6ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் என்றும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
500 நாள்களில் 25,000 தொலைத்தொடர்பு கோபுரங்கள் நிறுவ முடிவு
புதுடெல்லி: அடுத்த ஐநூறு நாள்களில் நாடு முழுவதும் சுமார் 25 ஆயிரம் தொலைத்தொடர்பு கோபுரங்களை நிறுவ 'மின்னிலக்க இந்தியா' மாநாட்டில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. டெல்லியில் நடைபெற்ற மூன்று நாள் மாநாட்டின் முடிவில் மத்திய அமைச்சர் அஷ்வினி வைஷ்ணவ் இத்தகவலைத் தெரிவித்தார். புதிய கோபுரங்களை நிறுவ மத்திய அரசு ரூ.26,000 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யும் என்றார் அவர்.
நான்கு நகரங்களில் 5ஜி சேவையைத் தொடங்கியது ஜியோ நிறுவனம்
மும்பை: பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு நான்கு நகரங்களில் நேற்று முதல் ஜியோ நிறுவனம் 5ஜி சேவையை தொடங்கியது. மும்பை, டெல்லி, கோல்கத்தா, வாரணாசியில் சோதனை அடிப்படையிலான 5ஜி சேவையைத் தொடங்க உள்ளதாக ஜியோ நிறுவனம் ஏற்கெனவே அறிவித்திருந்தது. இந்த நான்கு நகரங்களிலும் குறைந்த கட்டணத்தில் இச்சேவை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 5ஜி சேவைகளைப் பெற புதிய சிம் அட்டையை வாங்க வேண்டிய தேவையில்லை எனவும் ஜியோ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.