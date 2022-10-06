உக்ரேன் முன்னேறியது
கியவ்: இரண்டு முனைகளில் ரஷ்ய துருப்புகளை முன்னேறி பல நகரங்களை விடுவித்துள்ளதாக உக்ரேனிய அதிபர் வொலோடிமிர் ஸெலன்ஸ்கி கூறியுள்ளார்.
கடந்த வாரம் தெற்கு மற்றும் கிழக்கில் பல நகரங்கள் விடுவிக்கப்பட்டதாவும் அவர் சொன்னார்.
"இவ்வாரத்தில் மட்டும் ரஷ்யாவின் வட்டாரங்களை இணைக்கும் பிரகடனத்துக்குப் பிறகு மக்கள் அதிகமுள்ள பகுதிகள் ரஷ்ய பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன. கெர்சன், கார்கிவ், லுஹான்ஸ், டோனட்ஸ்க் உள்ளிட்ட வட்டாரங்கள் மீட்கப்பட்டன," என்று அவர் குறிப்பிட்டார். கடந்த மாதம் நான்கு வட்டாரங்களை இணைத்துக் கொள்வதாக அதிபர் புட்டின் அறிவித்திருந்தார். டோனட்ஸ்க், லுஹான்ஸ், கெர்சன், ஸபோரிஷியாவில் நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பில் இணைப்புக்கு அமோக ஆதரவு கிடைத்ததாகவும் அவர் கூறியிருந்தார். இந்த வாக்கெடுப்புக்கு மேற்கத்திய நாடுகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன.
ஹாங்காங் விமான சேவையை
கைவிட்ட வெர்ஜின் அட்லாண்டிக்
ஹாங்காங்: பிரிட்டிஷ் விமானச் சேவை நிறுவனமான வெர்ஜின் அட்லாண்டிக் நேற்று ஹீத்ரோ-ஹாங்காங் சேவையை நிறுத்தியது. ஹாங்காங்கில் உள்ள அதன் அலுவலகத்தையும் மூடிய, அந்நிறுவனம், 2023 மார்ச் மாதத்திலிருந்து விமானச் சேவையைத் தொடரப் போவதில்லை என்று தெரிவித்தது. ரஷ்யாவின் ஆகாயவெளி மூடப்பட்டது தொடர்பான பிரச்சினையால் வர்ஜின் அட்லாண்டிக் இம்முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
2 வயது குழந்தை மரணம்
ஜோகூர் பாரு: மலேசியாவில் குழந்தைகள் அமரும் நாற்காலியில் இருந்து விழுந்த இரண்டு வயது குழந்தை இறந்தது. செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் 2.00 மணி அளவில் தாமான் சுடேராவில் உள்ள உணவகத்துக்கு பெற்றோர் குழந்தையுடன் வந்தபோது இந்த அசம்பாவிதம் நிகழ்ந்ததாக ஜோகூர் பாரு வடக்கு துணை காவல்துறை தலைவர் ஃபாரிஸ் அம்மார் அப்துல்லா தெரிவித்தார்.
பெற்றோர், குழந்தையை குழந்தைகளுக்கான நாற்காலியில் அமர வைத்திருந்தனர். ஒரு மணி நேரத்தில் குழந்தை மேசையை உதைத்ததால் நாற்காலியில் இருந்து தவறி விழுந்தது. இஸ்கந்தர் புத்தேரியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு குழந்தையை பெற்றோர் தூக்கிச் சென்றனர். அங்கு குழந்தை ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்தச் சம்பவத்தை திடீர் மரணமாக வகைப்படுத்தி ஜோகூர் காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது.
அஞ்சல் மூலம் வாக்களிப்பு
கோலாலம்பூர்: புதிய தேர்தல் விதிமுறையின்கீழ் சிங்கப்பூர், தென் தாய்லாந்து, புருணை, கலிமந்தான் ஆகிய இடங்களில் வசிக்கும் மலேசியர்கள் அதிகமான வர்களுக்கு அஞ்சல் மூலம் வாக்களிக்க வாய்ப்பு வழங்கப்படவிருக்கிறது. கடந்த பொதுத் தேர்தலில் இருந்த நிபந்தனைகள் இம்முறை அகற்றப்படுவதாக அந்நாட்டின் பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்தது.
பாலியல் பலாத்கார வழக்கு
கேன்பரா: நாடாளுமன்ற கட்டடத்தில் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வழக்கில் தான் கர்ப்பமாகி இருக்கலாம் என்று முன்னாள் அரசு அதிகாரியான பிரிட்டனி ஹிக்கின்ஸ் அச்சம் தெரிவித்தார். 2019 மார்ச் 23ஆம் தேதி முன்னாள் அரசியல் உதவியாளர் லெஹ்ர்மன் தன்னை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இதனை லெஹ்ர்மன் மறுத்துள்ளார்.