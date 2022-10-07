Home

இந்தியத் தயாரிப்பு இருமல் மருந்து: உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை; புதுடெல்லி விசாரணை

இந்தியாவின் மெய்டன் பார்மாசியூட்டிக்கல்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த இருமல் மருந்துகள் சிறார் உடலில் சிறுநீரகத்தைக் கடுமையாக பாதித்து விடக்கூடும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டு உள்ளது. மரணங்களுக்கும் மருந்திற்கும் உள்ள தொடர்பைக் காட்டும் அறிக்கையை தன்னிடம் தாக்கல் செய்யும்படி உலக சுகாதார நிறுவனத்தை இந்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டது. படம்: இந்திய இணையத்தளம் -

மேற்கு ஆப்­பி­ரிக்க நாடான காம்­பி­யா­வில் டஸன் கணக்­கான சிறார்­கள் மாண்­டு­விட்­ட­னர். அந்த மர­ணங்­க­ளுக்­கும் இந்­தி­யா­வில் தயா­ரிக்­கப்­படும் ஒரு நிறுவனத்தின் இரு­மல் மருந்­துக்கும் தொடர்பு இருக்­கலாம் என்று உலக சுகா­தார நிறு­வ­னம் தெரி­வித்­தது.

இதை­ய­டுத்து இந்­தியா தனது புலன்­வி­சா­ர­ணை­யைத் தொடங்கி இருக்­கிறது. இந்­தி­யா­வின் சுகா­தார அமைச்­சை சேர்ந்த இரண்டு அதி­கா­ரி­கள் இந்த விவ­ரங்­களைத் தெரி­வித்­த­தாக ராய்ட்­டர்ஸ் செய்தி நிறு­வ­னம் கூறி இருக்­கிறது.

இவ்­வே­ளை­யில், காம்­பியா மர­ணங்­கள் தொடர்­பில் இந்­தி­யா­வின் மருந்து கட்­டுப்­பாட்டு தலைமை அலு­வ­ல­கத்­தோ­டும் புது­டெல்­லி­யில் செயல்­படும் 'மெய்­டன் பார்­மா­சி­யூட்­டிக்­கல்ஸ்' என்ற நிறு­வ­னத்­தோ­டும் தொடர்­பு­கொண்டு உலக சுகா­தார நிறு­வ­னம் புலன்­வி­சா­ரணை நடத்தி வரு­வதாக அதன் தலைமை இயக்­கு­நர் டெட்­ரோஸ் கேபிரியசுஸ் புதன்­கி­ழமை தெரி­வித்­தார்.

மெய்­டன் அந்த இரு­மல் மருந்­தைத் தயா­ரித்து மேற்கு ஆப்­பி­ரிக்க நாடான காம்­பி­யா­வுக்கு மட்­டும் ஏற்­று­மதி செய்ததாக அந்த இந்திய அதி­கா­ரி­கள் கூறினர்.

காம்­பியா மர­ணங்­க­ளுக்­கும் இந்­திய இரு­மல் மருந்­துக்­கும் உள்ள தொடர்பு பற்றி அறிக்­கையைத் தனக்கு அனுப்­பும்­படி இந்­திய அரசு உலக சுகா­தார நிறு­வ­னத்தை கேட்­டுக்­கொண்டு இருக்­கிறது.

இந்த விவ­கா­ரத்­தில் அனைத்து நட­வ­டிக்­கை­களும் எடுக்­கப்­படும் என்று இந்திய அரசு உறுதி கூறி இருக்­கிறது.

உலக சுகா­தார நிறு­வ­னம் முன்­ன­தாக ஓர் எச்­ச­ரிக்­கையை விடுத்­தது. மெய்­டன் நிறு­வ­னத்­தின் நான்கு வகை இரு­மல் மருந்­து­க­ளைச் சந்­தை­யில் இருந்து அகற்றி­வி­டும்­படி ஒழுங்­கு­முறை அமைப்­பு­களை அது கேட்­டுக்­கொண்­டது.

அந்த மருந்­து­கள் சாதா­ரண சந்­தை­களின் வழி­யாக பல இடங்­க­ளுக்­கும் விநி­யோ­கிக்கப்பட்டு இருக்­கக்­கூ­டும்.

இருந்­தா­லும் இது­வ­ரை­யில் காம்­பி­யா­வில் மட்­டுமே நில­வ­ரங்­கள் தெரி­ய­வந்து இருக்­கின்­றன என்று அந்த எச்­ச­ரிக்­கை­யில் உலக அமைப்பு தெரி­வித்து உள்­ளது.

அந்த இரு­மல் மருந்­தில் சிறு­நீ­ர­கத்­தைப் பாதித்­து­வி­டக்­கூ­டிய ரசா­ய­னப் பொருள்­கள் ஏற்­றுக்­கொள்ள இய­லாத அள­வுக்கு இருக்­கிறது என்று ஆய்­வுக்­கூட பகுப்­பாய்­வு­கள் மூலம் தெரி­ய­வந்து இருப்­ப­தா­க­வும் உலக நிறு­வ­னம் குறிப்­பிட்டு உள்­ளது.

சிறு­நீ­ர­கப் பிரச்­சினை கார­ண­மாக சிறார்­கள் பல­ருக்குப் பாதிப்பு ஏற்­பட்­ட­தைத் தொடர்ந்து காம்­பியா மருத்­துவ அதி­காரி­கள் ஜூலை மாதம் அபாயச் சங்கு ஊதினர்.

அந்த மருந்து காம்­பி­யா­வில் தடை செய்­யப்­பட்டுள்ளதாக அந்நாட்­டின் சுகா­தா­ரச் சேவை இயக்­கு­நர் டாக்­டர் முஸ்­தபா பிட்­டாயே கூறி­னார்.

காம்­பி­யா­வில் இது­வரை 66 சிறார்­கள் மாண்டு இருப்­ப­தா­கத் தெரி­விக்­கப்­பட்டு உள்­ளது. அவர்­களில் பெரும்­பா­லா­ன­வர்­களுக்கு வயது 5க்கும் கீழ் என்று தெரி விக்கப்பட்டது.