பூச்சிக்கொல்லி காரணத்தால் மீட்டுக்கொள்ளப்படும் 'மீ செடாப்'
உடனே சமைத்துச் சாப்பிடக்கூடிய இந்தோனீசிய 'மீ செடாப்' நூடல் தயாரிப்பு உணவுப்பொருள்கள் இரண்டில் பூச்சிக்கொல்லி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காரணத்தால் அவை மீட்டுக்கொள்ளப்படுவதாக சிங்கப்பூர் உணவு அமைப்பு நேற்று தெரிவித்தது. 'கொரியன் ஸ்பைசி சிக்கன்', கொரியன் ஸ்பைசி சூப்' ஆகிய இரண்டிலும் ஒருவகை பூச்சிக்கொல்லி இருப்பதாகத் தெரிவித்த அமைப்பு, உணவுப்பொருள்கள் தொடர்பில் தான் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சியில் இது தெரியவந்ததாகக் குறிப்பிட்டது. இதற்கிடையே சிங்கப்பூர் மற்றும் இணையவழி பேரங்காடிகளில் இவை விற்கப்படுவதாக அறியப்படுகிறது. பூச்சிக்கொல்லி இருப்பதாகக் கூறப்படும் 'கொரியன் ஸ்பைசி சிக்கன்' பாக்கெட்டுகளில் காலாவதி தேதி மே 21, 2023 என்றும் 'கொரியன் ஸ்பைசி சூப்' பாக்கெட்டுகளின் காலாவதி தேதி மார்ச் 17, 2023 என்றும் குறிக்கப்பட்டு இருக்கும். படங்கள்: சிங்கப்பூர் உணவு அமைப்பு
சிங்கப்பூரில் நடைபெறும் வர்த்தக நிகழ்வுகள் அதிகரிக்க உள்ளன
புதிதாக இரண்டு ஒப்பந்தங்கள் நேற்று முன்தினம் செய்துகொள்ளப்பட்டதன்வழி சிங்கப்பூரில் மேலும் அதிகமான 'மைஸ்' எனப்படும் கூட்டங்கள், ஊக்குவிப்புகள், மாநாடுகள் மற்றும் கண்காட்சிகள் நடைபெறவுள்ளன. அனைத்துலக நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளரான 'கோம்எக்ஸ்போசியம்', சிங்கப்பூர் பயணத்துறைக் கழகத்துடன் செய்துகொண்ட மூவாண்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்கீழ் இரண்டு புதிய திட்டங்களை அடுத்த ஆண்டு தொடங்கவுள்ளது. கொவிட்-19 பயணக் கட்டுப்பாடுகளால் கிட்டத்தட்ட ஈராண்டுகளாக 'மைஸ்' நிகழ்வுகள் ஒரு தேக்கநிலையைச் சந்தித்ததை அடுத்து மீண்டும் சிங்கப்பூர் அதன் 'மைஸ்' நிகழ்வுகள் தொடர்பில் மீட்சிப் பாதையில் நடைபோடத் தொடங்கியுள்ளது.