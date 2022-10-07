கப்பலில் உள்ளாடை திருட்டு
வெளிநாட்டில் உல்லாசக் கப்பலில் பெண்ணின் உள்ளாடையைத் திருடியதாக சந்தேகிக்கப்படும் சிங்கப்பூர் ஆடவர் சிங்கப்பூர் நீதிமன்றத்தில் குற்றஞ்சாட்டப்படலாம் எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இங் கொக் வாய், 29, சம்பவம் நடந்தது பஹாமசில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கப்பலில் என்றும் சம்பவம் வெளிநாட்டில் நடந்தது என்றும் வாதம் செய்தார். இந்தக் காரணங்களினால் தன்னை சிங்கப்பூர் நீதிமன்றத்தில் குற்றஞ்சாட்டமுடியாது என்று அவர் கூறினார்.
மாவட்ட நீதிபதி கோ கெங் சியாங், இங்கின் வாதத்தை நிராகரித்தார். சிங்கப்பூரிலிருந்து செயல்படும் கப்பலில் சிங்கப்பூரர்கள் அல்லது சிங்கப்பூரில் வசிப்பவர்கள் குற்றம் புரிந்தால், அவர்கள்மீது சிங்கப்பூர்ச் சட்டத்தின்கீழ் வழக்குத் தொடரலாம் என நீதிபதி கோ குறிப்பிட்டார்.
கப்பலில் ஒருவருடைய அறைக்குள் நுழைந்து அங்கிருந்த பெண்ணின் உள்ளாடையை இங் திருடியதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளார்.
டுரியான் மோசடி: ஆடவருக்கு
10 மாத சிறைத் தண்டனை
கல்வி அமைச்சின் நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்கு டுரியான் வாங்குவதாகக் கூறி, தெரிந்த ஒருவரிடம் $4,200 பணம் பெற்றுள்ளார் ஹோ தெக் லாய் என்பவர். பெற்ற பணத்தில் ஆயிரம் வெள்ளியைத் தனது விநியோகிப்பாளரிடம் அளித்துவிட்டு, எஞ்சிய பணத்தை இணைய சூதாட்டத்திற்கு ஹோ பயன்படுத்தியுள்ளார்.
ஏமாற்றிய இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளை ஒப்புகொண்ட 32 வயது ஹோக்கு 10 மாதச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. அதோடு, முன்னதாகப் புரிந்த குற்றத்திற்காகத் தண்டனை காலத்தை சிறைக்கு வெளியே கழித்துக்கொண்டிருந்தபோது, அது தொடர்பான நிபந்தனையை ஹோ மீறியதால் அவருக்கு மேலும் 98 நாள்கள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
காண்டாமிருகக் கொம்புகள் கடத்தியவர்மீது குற்றச்சாட்டு
சிங்கப்பூர் வழியாக 34 கிலோகிராம் காண்டாமிருகக் கொம்புகளைக் கடத்தியதாக நம்பப்படும் தென்னாப்பிரிக்க ஆடவர்மீது நேற்று நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. கொம்புகளின் மதிப்பு $1.2 மில்லியன் எனக் கூறப்பட்டது. கொம்புகளை வைத்திருக்க குமேடி ஸ்தெம்பிசு ஜோயல், 32, என்ற அந்த நபரிடம் முறையான உரிமமோ ஆவணமோ இல்லை எனக் கூறப்பட்டது. தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து லாவோசுக்கு சிங்கப்பூர் வழியாக ஜோயல் சென்று கொண்டிருந்தபோது பிடிப்பட்டார். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கொம்புகள் சட்டவிரோதமாக விற்கப்படுவதைத் தடுக்க அவை அழிக்கப்படும் என்று தேசிய பூங்காக் கழகம் குறிப்பிட்டது.