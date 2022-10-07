காவல் நிலையத்தில் சோதனை
சென்னை: டி.ஜி.பி. சைலேந்திர பாபு திடீரென காவல் நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். செங்கல்பட்டு டவுன் காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்படும் வழக்கு குறித்தும், காவல்துறையின் குறைகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார். இந்த ஆய்வின் போது ஐ.ஜி. தேன்மொழி, டி.ஐ.ஜி. சத்யபிரியா, காஞ்சீபுரம் காவல்துறை சூப்பரின்டென்டண்ட் சுதாகர், டவுன் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் வடிவேல் முருகன் உடன் இருந்தனர். இதனையடுத்து மதுராந்தகம் காவல் நிலையத்திலும் டி.ஜி.பி. சைலேந்திர பாபு ஆய்வு நடத்தினார்.
பசுமை தாயகம் நடத்தும்
மாரத்தான் ஓட்டம்
சென்னை: பா.ம.க. தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறி இருப்பதாவது: "காலநிலை மாற்றம் பேரழிவுகள் மட்டுமின்றி, உணவுக்கும், தண்ணீருக்கும் கூட பஞ்சம் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து உள்ளது. இவற்றைத் தடுப்பதற்கான ஒரே வழி காலநிலை மாற்ற அவசர நிலையை பிரகடனம் செய்து, அதன் தீய விளைவுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான செயல்திட்டத்தை வகுத்து அதை முழு வீச்சில் செயல்படுத்துவது மட்டும் தான். காலநிலை மாற்றத்தின் தீய விளைவுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக தமிழக அரசு மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் போதுமானவையாக இல்லை. இந்த நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு தீவிரப்படுத்த வேண்டும்; தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையும், அனைத்து நகர்ப்புற, கிராமப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளும், பொது அமைப்புகளும், பெரு நிறுவனங்களும் காலநிலை மாற்ற அவசர நிலையை உடனடியாக பிறப்பிக்க வேண்டும். புவிவெப்பமடைதலை தடுக்கவும், சமாளிக்கவுமான திட்டங்களை உள்ளடக்கிய காலநிலை செயல் திட்டத்தை ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் உருவாக்கி செயல்படுத்த வேண்டும் ஆகிய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பசுமைத் தாயகம் அமைப்பின் சார்பில் சென்னை பெசன்ட் நகர் கடற்கரை சாலையில் வரும் 9ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 6.00 மணி முதல் 8.00 மணி வரை காலநிலை மாற்ற நடவடிக்கைக்கான சென்னை ஓட்டம் என்ற தலைப்பில் மாரத்தான் ஓட்டம் நடத்தப்படவுள்ளது. இந்த ஓட்டத்திற்கு நான் தலைமை ஏற்க இருக்கிறேன்," என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முருகன் கோயிலில்
மக்கள் வெள்ளம்
சென்னை: முருகப் பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் 5ஆம் படைவீடாக திகழ்வது திருத்தணி முருகன் கோவில். இந்த கோவிலுக்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி, வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருவது வழக்கம். இந்த கோவிலுக்கு விடுமுறை நாள்களில் சாமி தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக காணப்படும்.
இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் விஜயதசமியை ஒட்டி அரசு விடுமுறை தினம் என்பதால் திருத்தணி முருகன் கோவிலில் திரளான பக்தர்கள் குவிந்தனர். இதனால் கோவில் வளாகம் முழுவதும் பக்தர்கள் கூட்டமாக காணப்பட்டது. பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் இரண்டு மணி நேரம் காத்திருந்து முருகப் பெருமானை தரிசித்தனர்.
விமானத்தில் சென்ற
பயணி மரணம்
சென்னை: கோலாலம்பூர் சென்ற விமானத்தில் பயணிக்கு திடீர் நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டதால் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக சென்னையில் அவசரமாக விமானம் தரை இறங்கியது. ஆனாலும் அந்த பயணி உயிரிழந்து விட்டார். சவூதி அரேபியா நாட்டில் உள்ள மதினா நகரில் இருந்து மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூருக்கு 272 பயணிகளுடன் விமானம் சென்று கொண்டு இருந்தது. சென்னை வான்வெளியை கடந்து செல்லும்போது விமானத்தில் பயணித்த அட்நம் பின் மாமத், 55, என்ற பயணிக்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது. அவருடைய மனைவி நபீஷம் பிந்த் கதறி அழுதாா். உடனே விமான பணிப்பெண்கள், விமானிக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அவர், சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் கொடுத்து, மருத்துவ சிகிச்சைக்காக விமானம் சென்னையில் அவசரமாக தரையிறங்க வேண்டும் என்று அனுமதி கேட்டார். உடனே டெல்லியில் உள்ள தலைமை கட்டுப்பாட்டு அறை அதற்கு அனுமதி வழங்கியது. ஆனால் விமானம் தரையிறங்கியதும் உடனடி மருத்துவ உதவியாளர்கள் அவரை சோதித்து அவர் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். அவர் மலேசிய நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்று கூறப்படுகிறது.