சர்க்கரை உற்பத்தியில் இந்தியா சாதனை
புதுடெல்லி: சர்க்கரை உற்பத்தியில் இந்தியா முதலிடத்திற்கு முன்னேறி இருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் 2021-22 கரும்பு விளைச்சல் சாதனை அளவாக ஐயாயிரம் லட்சம் மெட்ரிக் டன் அளவைத் தாண்டியுள்ளது. இதன்மூலம் சர்க்கரை உற்பத்தியில் முதல் நாடாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது.
அதேபோல், சர்க்கரை ஏற்றுமதியில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய நாடாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது என மத்திய அரசின் அறிக்கை தெரிவித்தது.
மேற்கு வங்கம்: வெள்ளத்தில் மூழ்கி
8 பேர் பலி; பலரை காணவில்லை
கோல்கத்தா: மேற்குவங்க மாநிலத்தின் ஜல்பைகுரி மாவட்டத்தின் மால் நதியில் புதன்கிழமை துர்கா தேவி சிலைகளைக் கரைக்கும்போது, திடீரென ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் மூழ்கி 8 பேர் பலியாகினர். 50 பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
அங்கு கடந்த ஐந்து நாட்களாக நடைபெற்று வந்த துர்கா பூஜை புதன்கிழமையுடன் நிறைவடைந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து துர்கா தேவி சிலைகள் நீர்நிலைகளுக்குக் கொண்டு சென்று கரைக்கப்பட்டன. பலி எண்ணிக்கை இன்னும் உயரலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.
ரூ.360 கோடியில் பிரதமர் இல்லம்
புதுடெல்லி: சென்ட்ரல் விஸ்டா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ரூ.360 கோடியில் புதிய பிரதமர் இல்லம் அமைக்க இந்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. சவுத் பிளாக் பகுதியில் குடியரசுத் தலைவர் இல்லம் அருகே பிரதமர் இல்லம், குடியரசு துணைத் தலைவர் இல்லம் அமையவுள்ளது. தாரா ஷிகோ சாலையில் அமையவுள்ள பிரதமரின் புதிய இல்லம் இரண்டு தளங்களைக் கொண்டதாக இருக்கும்.