இலக்கியத்திற்கான நோபெல் பரிசு
ஸ்டாக்ஹோம்: இலக்கியத்திற்கான நோபெல் பரிசை அன்னி எமாவ்க்ஸ் (படம்) என்னும் பிரெஞ்சு எழுத்தாளர் வென்று உள்ளார். 82 வயதான அவர், தமது சொந்த வாழ்க்கையில் பாலின வேறுபாடு மற்றும் வகுப்புவாத அனுபவங்களைத் தொகுத்து புதினங் கள் எழுதி உள்ளார். இவரது படைப்பு களில் பெரும்பாலானவை சொந்த அனுபவங்களே. துணிச்சலுடன் தொடர்ந்து வெவ்வேறு கோணங் களில் விழிப்புணர்வு ஊட்டியதற்காக திருவாட்டி அன்னி கௌரவிக்கப்படுவதாக பரிசை வழங்கிய சுவீடன் அகாடமி தெரிவித்துள்ளது. பரிசுத்தொகை 10 மில்லியன் சுவீடன் நாணயம் (S1.3 மில்லியன்).
வெடிகுண்டு பீதி;
பெட்டியைத் திறந்தால் 'மீதி'
தோக்கியோ: மத்திய ஜப்பானில் நகரமன்ற கல்லறை ஒன்றின் அருகே கார்நிறுத்தும் இடத்தில் வெள்ளி நிற கைப்பெட்டி ஒன்று கிடப்பதாக காகேவா நகர காவல்துறைக்கு அழைப்பு ஒன்று வந்தது. உடனடியாக காவல்துறையினரும் வெடிகுண்டு நிபுணர்களும் அந்த இடத்திற்கு விரைந்து சென்றனர். வாகனங்கள் அனைத்தும் 300 மீட்டருக்கு அப்பால் மூன்று மணி நேரம் தடுத்து வைக்கப்பட்டன. சம்பவத்தைப் படம் பிடிக்க உள்ளூர் ஊடகம் ஒன்று ஹெலிகாப்டரை அனுப்பி வைத்தது. ஆனால், மர்மப் பெட்டியை நெருங்கிய வெடிகுண்டு நிபுணர்கள், அந்தப் பெட்டிக்குள் ஆண், பெண் சம்பந்தப்பட்ட பொருள் இருப்பதாகக் கூறினர். அதன் பிறகு துணிச்சலுடன் அதனைத் திறந்தபோது, வீசப்பட்ட, எஞ்சிய பாலியல் பொம்மைக் கருவிகள் காணப்பட்டன. வெடிகுண்டு இல்லாத தால் அதிகாரிகள் நிம்மதியடைந்தனர்.
மீண்டும் வடகொரிய ஏவுகணை
பியோங்யாங்: கண்டம்விட்டு கண்டம் பாயும் இரு ஏவுகணை களை வடகொரியா நேற்று ஜப்பானியக் கடலில் பாய்ச்சியது. இதற்கிடையே, இந்த விவகாரத்தில் தங்களை அமெரிக்கா வம்புக்கு இழுப்பதாக சீன, ரஷ்யத் தூதர்கள் நேற்று தெரி வித்தனர். ஐநா பாதுகாப்பு மன்றத்தின் அவசரக் கூட்டத்தில் அமெரிக்கா மீதான அதிருப்தியை அவர்கள் வெளிப்படுத் தினர்.