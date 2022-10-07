மேசைப்பந்து: தைவானிடம் தோற்று வெளியேறிய சிங்கப்பூர்
பெய்ஜிங்: உலகக் குழு மேசைப்பந்துப் போட்டியில் சிங்கப்பூர் அணி, தைவான் அணியிடம் 3-2 எனும் புள்ளிக் கணக்கில் தோல்வியைத் தழுவி போட்டியிலிருந்து வெளியேறியது.
சீனாவில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் வெற்றி பெறாமல் வெறுங்கையுடன் சிங்கப்பூர் ஆட்டக்காரர்கள் நாடு திரும்புகின்றனர்.
இருப்பினும், 2018ஆம் ஆண்டில் சிங்கப்பூர் அணியினர் செயல்பட்டதைக் காட்டிலும் இம்முறை அவர்களது தரம் மேம்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2014ஆம் ஆண்டில் இப்போட்டியின் அரையிறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்ற சிங்கப்பூர் அணி வெண்கலம் வென்றது. அதன் பிறகு இப்போட்டியில் சிங்கப்பூர் பதக்கம் வென்றதே இல்லை.
எஃப்1: வரவுசெலவுத் திட்ட வரம்பு அறிக்கை ஒத்திவைப்பு
தோக்கியோ: எஃப்1 பந்தயத்துக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதியையும் கடந்து செலவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய எஃப்1 தலைவர்கள் அதுதொடர்பான அறிக்கைகள் வெளியிடப்படுவதை ஒத்திவைத்துள்ளனர்.
அளவுக்கு அதிகமாகச் செலவு செய்யப்பட்டதாக எழுந்த அதிருப்திக் குரல்களால் அண்மையில் நடைபெற்ற சிங்கப்பூர் எஃப்1 பந்தயத்தில் கடும் கருத்து மோதல் ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், எஃப்1 அணிகளின் நிதி தொடர்பான சமர்ப்பிப்புகள் நீண்ட, சவால்மிக்க செயல்முறைகளைக் கொண்டவை என்றும் அவை இன்னும் நிறைவடையவில்லை என்றும் அனைத்துலக ஆட்டோமோபைல் சம்மேளனம் கூறியது.
சான்றிதழ்கள் வரும் திங்கட்கிழமை வெளியிடப்படும் என்று அது கூறியது.
உடற்குறையுள்ளோர் விளையாட்டு மன்றம்: சொக் மியாங் தலைவர்
சிங்கப்பூர் உடற்குறையுள்ளோர் விளையாட்டு மன்றத்தின் தலைவராக டியோ-கோ சொக் மியாங் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். மன்றத்தின் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. அதில் திருவாட்டி டியோ-கோ தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.
மன்றத்தின் தலைவராக அவர் 2014ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2016ஆம் ஆண்டுவரை பதவி வகித்தார். அதன் பிறகு 2020ஆம் ஆண்டில் மன்றத்தின் தலைவராக அவர் மீண்டும் பொறுப்பேற்றார். தற்போது மீண்டும் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக மன்றத்தின் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது குறித்து அவர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார்.
உடற்குறையுள்ள உள்ளூர் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு ஆதரவு வழங்க தமக்கு நல்லதொரு வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பதாக அவர் கூறினார்.
திருவாட்டி டியோ-கோ, சிங்கப்பூர் தேசிய பாராலிம்பிக் மன்றம் மற்றும் சிங்கப்பூர் சிறப்பு ஒலிம்பிக் மன்றத்தின் தலைவருமாவார்.
இறுதிவரை போராடுவோம்;
லயன் சிட்டி செய்லர்ஸ் சூளுரை
சிங்கப்பூர் பிரிமியர் லீக் காற்பந்துப் போட்டியில், ஒருகட்டத்தில் மின்னல் வேகத்துடன் வெற்றியாளர் பட்டத்தை நோக்கி விரைந்துகொண்டிருந்த லயன் சிட்டி செய்லர்ஸ் குழுவுக்கு தற்போது பட்டத்தை இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
அண்மைய ஆட்டங்களில் கவனம் சிதறி புள்ளிகளை அக்குழு இழந்ததால் வெற்றியாளர் பட்டம் ஜப்பானின் ஆல்பிரேக்ஸ் நிகாட்டாவிடம் செல்லக்கூடும்.
கடந்த மூன்று ஆட்டங்களில் தோல்வியின் பிடியில் சிக்கித் தவித்த லயன் சிட்டி செய்லர்ஸ் குழு, இன்று ஜாலான் புசார் விளையாட்டரங்கத்தில் ஆல்பிரேக்ஸ் நிகாட்டாவிடம் தோற்றால் லீக் பட்டத்தை அக்குழுவால் தக்கவைத்துக்கொள்ள முடியாமல் போய்விடும்.
இருப்பினும், கடைசிவரை போராட இருப்பதாக லயன் சிட்டி செய்லர்ஸ் குழுவின் இடைக்காலப் பயிற்றுவிப்பாளர் லூக்கா லலிச் சூளுரைத்துள்ளார்.
"லயன் சிட்டி செய்லர்ஸ் குழுவின் இடைக்காலப் பயிற்றுவிப்பாளராக நான் பொறுப்பேற்றதிலிருந்து குழுவின் ஆட்டக்காரர்கள் முன்பைவிட தற்போது மிகுந்த முனைப்புடன் உள்ளனர்.
"எங்களைப் பற்றி ரசிகர்களுக்கிடையே தவறான புரிதல் இருக்கக்கூடும். ஆனால் அது உண்மையல்ல என்பதை நிரூபிக்க எங்கள் ஆட்டக்காரர்கள் ஆவலுடன் இருக்கின்றனர்," என்று லலிச் தெரிவித்தார்.
இதற்கு முன்பு லயன் சிட்டி செய்லர்ஸ் குழுவின் பயிற்றுவிப்பாளராக இருந்த கிம் டோ ஹூன், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 11ஆம் தேதியன்று பதவி விலகினார்.