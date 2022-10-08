மகளுக்காகப் பழியேற்ற தந்தை; உண்மை தெரியவே ஐந்து நாள் சிறை
மோட்டார் சைக்கிளும் காரும் மோதிக்கொண்ட விபத்தில், ஓட்டுநராக இருந்த மகளுக்குப் பதில் தாம் காரை ஓட்டியதாகப் பழியேற்ற 56 வயது டேவிட் ஓங் எனும் ஆடவருக்கு, உண்மை வெளிவந்த பிறகு ஐந்து நாள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. விபத்து 2019ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 15ஆம் தேதி இரவு பத்து மணியளவில் தெம்பனிஸ் அவென்யூ 2ல் நடந்தது. இதில் மோட்டார் சைக்கிளோட்டி முகமது சியாவல் அப்துல்லாவிற்கு கை மணிக்கட்டில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. தனது கவனக்குறைவால் விபத்து நேர்ந்ததாக சென்ற ஆண்டு செப்டம்பரில் டேவிட் ஓங் ஒப்புக்கொண்டதை அடுத்து அவருக்கு ஐந்து நாள் சிறைத்தண்டனையுடன் வாகனமோட்ட ஈராண்டுத் தடை விதிக்கப்பட்டது. பின்னர் தந்தையும் மகளும் காரை ஓட்டியது குறித்து மாற்றித் தகவல் சொன்னது தெரியவந்தது. இம்முறை தனது தவற்றை ஒப்புக்கொண்ட டேவிட் ஓங் முன்னர் மகளைக் காப்பாற்றுவதற்காக நீதிமன்ற நடைமுறையை ஏமாற்றியதை நீதிபதி சுட்டிக்காட்டினார்.
கடன்பற்று அட்டை மோசடியில் ஈடுபட்ட ஆடவருக்கு 10 வாரச் சிறை
கடன்பற்று அட்டை விவரங்களைத் திருடி அதன் மூலம் காற்றுச் சுத்திகரிப்பான், புதிர் விளையாட்டுகள், சமையல் புத்தகம் உள்ளிட்ட பொருள்களை வாங்கிய 39 வயது ஆடவருக்குப் பத்து வாரச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. டோமினிக் ஹான் ஷுங்குவாங் தன்மீது சுமத்தப்பட்ட மூன்று குற்றச்சாட்டுகளையும் ஒப்புக்கொண்டார். கொவிட்-19 விதிகளின்கீழ் அவர் 2020ஆம் ஆண்டு ஹோட்டலில் தனிமைப்படுத்தப் பட்டிருந்தார். அப்போது செய்வதற்கு ஏதுமில்லாமல் சலிப்படைந்த அவர், மோசடி செய்வது எப்படி என்று ஆராய்ந்து கடன்பற்று அட்டை விவரங்களைத் திருடிப் பயன்படுத்த முடிவெடுத்தார். பின்னர் சென்ற ஆண்டு முதல் அந்த யோசனையை நடைமுறைப்படுத்தினார். மொத்தம் $4,505.09 மதிப்பிலான பொருள்களை அவர் இவ்வாறு வாங்கியதாகத் தெரிகிறது.