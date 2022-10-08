'கட்சியை முடக்க நினைப்பவர்கள் காற்றோடு கரைந்துபோவார்கள்'
சென்னை: அதிமுகவுக்கு எதிராகச் செயல்படுபவர்களை மீண்டும் கட்சியில் சேர்த்துக்கொள்ள முடியாது என அக்கட்சியின் இடைக்காலப் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார். "அதிமுகவின் 51வது ஆண்டுவிழா வரும் 11ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. சிலர் இக்கட்சியை உடைக்கவும் முடக்கவும் தூண்டிவிட்டு வருகின்றனர். அவர்களது எண்ணம் நிறைவேறாது. கட்சியை முடக்க நினைப்பவர்கள் விரைவிலேயே காற்றோடு கரைந்துபோவார்கள்," என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
செல்லப் பிராணிகளுக்கும் அனுமதி
புதுடெல்லி: ஏர்-இந்தியா விமானங்களில் மட்டுமே செல்லப் பிராணிகளுடன் பயணம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், 'ஆகாசா ஏர்' என்ற தனியார் விமான நிறுவனமும் தங்கள் விமானங்களில் நாய், பூனை உள்ளிட்ட செல்லப்பிராணிகளை நவம்பர் மாதம் முதல் பயணிகள் எடுத்துச்செல்லலாம் என அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
'ஆகாசா ஏர்' விமான நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி வினய் துபே கூறுகையில், "பயணியரின் விருப்பத்துக்கேற்ப நாய், பூனை உள்ளிட்ட செல்லப் பிராணிகளைப் பயணிகள் அடுத்த மாதம் முதல் எடுத்துச் செல்லலாம். கூண்டில் அடைக்கப்பட்டு, ஏழு கிலோ எடைக்கு மிகாமல் உள்ள செல்லப்பிராணிகளைப் பயணிகள் தங்களுடன் எடுத்துச்செல்லலாம்," என்று தெரிவித்தார்.
ரூ.27 கோடி வைர கடிகாரம் பறிமுதல்
புதுடெல்லி: துபாயிலிருந்து டெல்லிக்கு வந்த விமானப் பயணி ஒருவரைச் சோதனை செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அவரிடம் இருந்து ரூ.27 கோடி மதிப்பிலான வைரக் கடிகாரம் உள்ளிட்ட பொருள்களைப் பறிமுதல் செய்தனர்.
ஏழு கைக்கடிகாரங்கள், ஒரு வைர கைச்சங்கிலி, ஒரு 14 ரக ஐபோன் கைப்பேசி ஆகியவையும் சிக்கின. அவற்றுள், 'ஜேக்கப் அண்ட் கோ' நிறுவனத்தால் 18 காரட் தங்கத்தில் 76 வெள்ளை வைரக்கற்கள் பதித்து தயாரிக்கப்பட்ட கடிகாரமும் (படம்) இருந்துள்ளது. பெரும் கோடீஸ்வரர்களுக்காக சிறப்பாகத் தயாரிக்கப்பட்ட இந்தக் கடிகாரத்தின் மதிப்பு ரூ.27 கோடி எனக் கூறப்படுகிறது.
மத்திய அரசு மீது குற்றச்சாட்டு
மதுரை: மாநில அரசின் நிதியை அதிகமாக எடுத்துக் கொண்டு அனைத்து திட்டங்களுக்கும் பிரதமரின் பெயரை வைத்து மத்திய அரசு விளம்பரம் செய்வதாக தமிழக நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், ஒரே நேரத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட பிளாஸ்பூர், மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகளில் பிளாஸ்பூரில் மருத்துவமனை கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மதுரையில் சுற்றுச்சுவர் கூட கட்டப்படவில்லை என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்.