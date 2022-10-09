இணைய சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டால் மூன்று மாத சிறைத்தண்டனை
சென்னை: இணையம் வழி பணத்தை வைத்து சூதாட்ட விளையாட்டில் ஈடுபட்டால் மூன்று மாதங்கள் சிறைத் தண்டனை அல்லது ரூ.5 ஆயிரம் வரை அபராதம் அல்லது இவை இரண்டும் தண்டனையாக விதிக்கப்படும். இணைய சூதாட்ட அவசர தடைச் சட்ட மசோதாவுக்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இதையடுத்து இணைய சூதாட்டம் தொடர்பாக விளம்பரம் செய்யவும் அந்த நிறுவனங்களுக்கு வங்கிகள் பணப் பரிவர்த்தனை செய்யவும் தடை விதிக்கப்படுகிறது. தடையை மீறி இணைய சூதாட்டம் தொடர்பாக விளம்பரம் செய்தால் ஓராண்டு வரை சிறை அல்லது ரூ.5 லட்சம் வரை அபராதம் அல்லது இவை இரண்டும் தண்டனையாக விதிக்கப்படும்.
சோழர்கால சிலைகள் பறிமுதல்
சென்னை: தனியார் அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து இரண்டு சோழர்கால சிலைகளை தமிழக சிலைக்கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர். சென்னைக்கு அருகே உள்ள முட்டுக்காடு தனியார் அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து மீட்கப்பட்ட இரு வெண்கலச் சிலைகளின் மதிப்பு இன்னும் கணிக்கப்படவில்லை. மேலும், இவை எந்தக் கோவிலில் இருந்து எப்போது திருடப்பட்டன என்பது குறித் தும் சிலைக் கடத்தலில் தொடர்புடையவர்கள் யார் என்பது பற்றியும் காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
சிவகங்கை இளையருக்கு விடுதலைப் புலிகளுடன் தொடர்பு என சந்தேகம்
சிவகங்கை: விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்துடன் தொடர்புள்ள தாக எழுந்த சந்தேகத்தின் பேரில் சிவகங்கையைச் சேர்ந்த இளையரிடம் தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் (என்ஐஏ) விசாரணை மேற்கொண்டனர். 27 வயதான விக்னேஸ்வரன் என்ற அந்த இளையர் சென்னையில் கார் ஓட்டுநராக வேலை பார்த்து வருகிறார். இந்நிலையில், இவர் தடை செய்யப்பட்ட விடுதலைப் புலிகள் அமைப்புக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதாக கிடைத்த தகவலையடுத்து புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் நேற்று முன்தினம் அதிகாலை வேளையில், சிவகங்கையில் உள்ள அவரது வீட்டுக்குச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். எனினும் விக்னேஸ்வரன் அப்போது வீட்டில் இல்லை. இதனால் அவரது பெற்றோரிடம் மட்டும் சுமார் மூன்று மணி நேரம் விசாரணை நடைபெற்றது.
திருக்குறள் உலகத்துக்கான நூல் என தமிழக ஆளுநர் புகழாரம்
சென்னை: திருக்குறள் உலகத்துக்கான நூல் என்றும் அது இந்தியாவின் அடையாளம் என்றும் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்துள்ளார். சென்னையில் நடைபெற்ற திருக்குறள் மாநாட்டில் பேசிய அவர், கடந்த ஓராண்டாக ஒவ்வொரு திருக்குறளையும் படித்து அதன் முழுமையான விளக்கத்தைப் புரிந்துகொள்ள முயற்சி செய்து வருவதாகக் குறிப்பிட்டார். "பன்னிரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட மொழிபெயர்க் கப்பட்ட திருக்குறள் நூல்கள் என்னிடம் உள்ளன. அவற்றை வைத்து நான் படித்து வருகிறேன். திருக்குறளில் உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும், வியக்கத்தக்க பொருள்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு முறை நான் அந்த புத்தகத்தை திறந்து படிக்கும்போதும், அதில் உள்ள அர்த்தங்களையும் ஆழ்ந்த சிந்தனைகளையும் கண்டு வியக்கிறேன். உலகத்திற்குத் தேவையான கருத்துகளை ஒன்றரை வரிகளில் அடக்கிய திருவள்ளுவர், ஒரு மாபெரும் மேதை. திருக்குறளால் இந்தியாவுக்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் பெருமை," என்றார் ஆளுநர் ரவி.
திரைப்பட நடிகர் போண்டா மணியை ஏமாற்றிய ஆடவர் கைது
சென்னை: சிறுநீரக பாதிப்புக்காக தீவிர சிகிச்சை பெற்று வரும் திரைப்பட நடிகர் போண்டா மணியிடம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த 34 வயதான ராஜேஷ் என்பவர் கைதா னார். மருத்துவமனையில் இருந்தபோது போண்டா மணிக்கு சிறு உதவிகளைச் செய்துள்ளார் ராஜேஷ். இதனால் அவர் மீது தமக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டது என்றும் மருத்துவமனை யில் இருந்து வீடு திரும்பியபோது, ராஜேஷை உடன் அழைத்து வந்ததாகவும் சொல்கிறார் போண்டா மணி. வீடு திரும்பியதும் மருந்துகள் வாங்க, ராஜேஷிடம் போண்டா மணியின் ஏடிஎம் அட்டையை அவரது மனைவி கொடுக்க, அதை பெற்றுச் சென்ற ராஜேஷ், ஏடிஎம் மையத்துக்குச் சென்று போண்டா மணியின் கணக்கில் இருந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் எடுத்துக்கொண்டு தலைமறைவானார். பின்னர் காவல்துறையிடம் சிக்கினார்.