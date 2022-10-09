எருமை, பசு மோதியதில் ரயில் சேதம்
அகமதாபாத்: குஜராத்தில் உள்ள ஆனந்த் ரயில் நிலையம் அருகே வந்த 'வந்தே பாரத்' விரைவு ரயில் மீது பசுமாடு ஒன்று மீண்டும் மோதியதில் ரயிலின் முன் பகுதி சேதமடைந்தது. நேற்று முன்தினம் ஓர் எருமை மீது ரயில் மோதிய நிலையில், நேற்று பசுமாட்டின் மீது மோதியுள்ளது. எருமை உரிமையாளர் மீதும் வழக்குப் பதியப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, விரைவு ரயிலுக்கு பெரிய அளவில் சேதம் ஏற்படவில்லை என்று மத்திய ரயில்வே அமைச்சா் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்து உள்ளாா். அதேசமயம் சேதமடைந்த ரயிலின் முன்பகுதி சரிசெய்யப்பட்டு விட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இரு எம்எல்ஏக்கள் பாலியல் தொல்லை
போபால்: மத்தியப் பிரதேசத்தில் விரைவு ரயிலில் குழந்தையுடன் தனியாகப் பயணம் செய்த பெண்ணுக்கு மதுபோதையில் இருந்தததாகக் கூறப்படும் சுனில் ஷரப், சித்தார்த் குஷ்வாகா என்ற இரு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாகக் காவலர்கள் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
பெண் தனது கணவரை கைப்பேசியில் அழைத்து நடந்த சம்பவத்தைக் கூறியதை அடுத்து, ரயில்வே அமைச்சின் டுவிட்டர் பக்கத்தில் இந்தச் சம்பவம் குறித்து கணவர் பதிவிட்டார். இதையடுத்து, நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
சூரிய மின்சக்தியால் இயங்கும் கிராமம்
காந்தி நகர்: இந்தியாவில் முதல்முறையாக சூரிய மின்சக்தியால் இயங்கும் ஒரு கிராமத்தை பிரதமர் மோடி இன்று அறிமுகப்படுத்த உள்ளார். குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள மோதிரா கிராமம் முழுக்க முழுக்க சூரிய மின்சக்தி மூலம் மின்சாரம் பெறவுள்ளது. அங்கு ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சோலார் தகடுகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.