அரிய இளஞ்சிவப்பு வைரம்
83 மில்லியன் வெள்ளிக்கு விற்பனை
ஹாங்காங்: அரியதோர் இளஞ்சிவப்பு வைரக்கல் (படம்) ஏலவிற்பனையில் கிட்டத்தட்ட 58 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கு (83 மில்லியன் சிங்கப்பூர் வெள்ளி) விலை போயுள்ளது. வைரக்கல் அல்லது ரத்தினக்கல்லுக்கு தலா ஒரு காரட் எனும் அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்ட உச்சவிலை இது.
ஹாங்காங்கில் சோதபிஸ் நிறுவனம் வைரத்தை ஏலத்துக்கு விட்டது. வில்லியம்சன் பிங்க் ஸ்டார் எனும் இளஞ்சிவப்பு வைரம் 11.15 காரட் அளவிலானது. அமெரிக்காவின் ஃபுளோரிடா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பெயர் குறிப்பிடப்படாத ஒருவர், வைரத்தை சுமார் 58 மில்லியன் டாலருக்கு (83 மில்லியன் வெள்ளி) ஏலத்துக்கு எடுத்தார்.
இந்த வைரம் 21 மில்லியன் டாலருக்கு விற்கப்படலாம் என்று முன்னுரைக்கப்பட்டிருந்தது. ஏலத்தில் ஒரு ரத்தினக் கல்லுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது ஆக அதிகமான விலை இதுவாகும்.
'ஒப்டஸ்' ஊடுருவல்: இழப்பீடு நாடும் பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள்
சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவின் 'ஒப்டஸ்' தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் பெரிய அளவிலான ஊடுருவலுக்கு உள்ளானதைத் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் இழப்பீடு நாடும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்ட வாடிக்கையாளர்கள் ஆஸ்திரேலியாவின் தனிப்பட்ட தகவல் பாதுகாப்பு அலுவலகத்திடம் புகார் கொடுத்துள்ளனர். அதனால் தனிப்பட்ட தகவல்களை இழந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு 'ஒப்டஸ்' இழப்பீடு வழங்கும் கட்டாயம் உருவாகலாம்.
அதிகாரபூர்வமாகப் புகார் தந்துள்ளதாக 'மாவ்ரிஸ் பிளாக்பர்ன்' எனும் சட்ட நிறுவனம் தெரிவித்தது. 'ஒப்டஸ்', வாடிக்கையாளர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாக்கத் தவறியதாகவும் தனக்குத் தேவையில்லாத தகவல்களை அழிக்காமல் இருந்ததாகவும் 'மாவ்ரிஸ் பிளாக்பர்ன்' கூறுகிறது.
புகாரை எதிர்த்து தான் தீவிரமாக வாதிடப்போவதாக 'ஒப்டஸ்' சொன்னது.
நியூ சவுத் வேல்சில் மேலும் வெள்ளம் ஏற்படலாம்
சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவின் ஆக அதிக மக்கள்தொகை உள்ள நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாநிலம் மேலும் கனமழையால் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது. தொடர்ந்து வெள்ளம் ஏற்படக்கூடும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இம்மாநிலத்தில் விடுக்கப்பட்ட பருவநிலை எச்சரிக்கைகளின் எண்ணிக்கை 64க்கு அதிகரித்தது. கவனமாக இருக்குமாறும் பயணம் மேற்கொள்வதைத் தவிர்க்குமாறும் அதிகாரிகள் பொதுமக்களைக் கேட்டுக்கொண்டனர். நியூ சவுத் வேல்ஸ் தலைநகர் சிட்னியில் உள்ள ஆறுகளிலும் அந்நகருக்கு அருகே இருக்கும் ஆறுகளிலும் நீரின் அளவு அதிகரித்திருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.