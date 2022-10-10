வாடிக்கையாளர்களின் தேவைக்கேற்ப எந்த வகையிலும் எல்லாவிதமான தங்க நகைகளையும் ஒருங்கே வைத்துள்ளது, டிஎம்ஒய் ஜூவல்லர்ஸ் (DMY Jewellers).
அனைத்து வகையான ஆபரணத் தங்கத்துக்கும் ஒரு கிராம் முதல் ஒரு கிலோகிராம் வரையிலான எடையில் தனித்துவமான நகைகள் இங்கு விற்கப்படுகின்றன.
வாடிக்கையாளர்களின் ரசனைக்கேற்பவும் காலத்திற்கேற்பவும் துருக்கி, குவைத், துபாய் போன்ற மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலிருந்து தருவிக்கப்பட்ட நகைகள் குறைவான செய்கூலியில் இங்கு கிடைக்கும்.
கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக எண் 113 சிராங்கூன் சாலையில் பிரத்தியேகமாக அமைந்துள்ள காட்சியறையில் மூக்குத்தி, ஒட்டியாணம், மோதிரங்கள், திருமண நகைகள், தங்க மாலைகள் போன்றவை நியாயமான விலையில் இங்கு கிடைக்கும். உயர் தரத்தில், 916 தங்கத்தைவிட தூய தங்கமான 920 தங்கத்தால் உற்பத்தி செய்யப்படும் நகைகள் நவீன காலத்திற்கேற்ப தங்கத்திலேயே ரோஸ் தங்கம், வெள்ளை தங்கம் ஆகிய வகைகளைக் கருத்தில் கொண்டு வடிவமைக்கப்படுகின்றன.
வாடிக்கையாளர்கள், இந்தக் கடையில் கிடைக்கும் வடிவங்களுக்கு அப்பால், வேறு வடிவமுள்ள நகைகளை வாங்க வேண்டுமானாலும், அவர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நகைகள் தனிப் பயனாக்கப்படும். இதுவரை விற்கப்பட்ட நகைகளில், 'பாகுபலி' நகை வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளதாக நம்மிடம் பகிர்ந்துக்கொண்டார் கடையின் செயல்பாட்டுத் தலைவர், திரு சலீம் மாலிக் முகமது ரபீக், 31. ஜூவல்லரி & ஜெம் வோர்ல்டு Jewellery & Gem WORLD (JGW) எனும் உலகின் பெரிய வணிகத்திற்கு வணிகம் தங்கம் வாங்கும் விழா சிங்கப்பூரில் அமைந்துள்ள சிங்கப்பூர் எக்ஸ்போவில் இவ்வாண்டு அண்மையில் நடந்தேறிய வேளையில் டிஎம்ஒய் ஜூவல்லர்ஸ் நகைகள் அங்கு காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டன.