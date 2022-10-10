நம்பகத்தன்மையோடு இந்தியாவிற்குப் பொருள்களை அனுப்பும் சேவையை கடந்த 17 ஆண்டுகளாக வழங்கி வருகிறது குலோபல் கார்கோ (Global Cargo) நிறுவனம். லிட்டில் இந்தியாவில் எண் 10 கஃப் சாலையில் அமைந்துள்ள இந்நிறுவனம் பொருள்களை கப்பல், விமானம் மூலம் இந்தியாவிற்கு அனுப்பி வைக்கிறது.
கப்பல் மூலமாக அனுப்பப்படும் பொருள்கள் இந்தியா வந்தடைய வாடிக்கையாளர்களிடம் இரண்டு மாதங்கள் ஆகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டாலும் இந்த நிறுவனம் 30 முதல் 40 நாள்களுக்குள் பொருள்களைச் சேர்த்துவிடுமென்று பகிர்ந்தார், இயக்குநர் திரு யூசுப் அலி, 43.
விமானம் மூலமாக அனுப்பப்படும் பொருள்கள் இந்தியாவிலுள்ள முகவரிக்குச் சென்றடைவதற்கு ஏழு முதல் 10 நாள்கள் ஆகும். வாடிக்கையாளர்கள் பொருள்களைக் கடைக்கு வந்து தருவதற்குப் பதிலாக, நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவர்கள் நேரடியாக அவர்களின் வீட்டுக்குச் சென்று பொருள்களை அட்டைப் பெட்டிகளில் கட்டிச் செல்லும் 'வீட்டுக்கு வீடு' சேவையை வழங்குகிறார்கள்.
அனுப்பப்படும் பொருள்களைப் பாதுகாப்பாகவும் நம்பகத்தன்மையுடனும் பொறுப்புடனும் கொண்டுச் சேர்ப்பதைத் தமது தலையாய பணியாகச் செய்துவருவதாக திரு யூசுப் அலி கூறினார்.
கப்பல் மூலம் அனுப்பப்படும் பொருள்கள், 100 கிலோ கிராமிற்கு மேலாக இருந்தால், ஒரு கிலோ கிராமிற்கு $3 கட்டணம். அதுபோல, 100 கிலோ கிராமிற்கு குறைவாக இருந்தால், ஒரு கிலோ கிராமிற்கு $3.50 கட்டணம்.
விமானம் மூலம் அனுப்பப்படும் பொருள்களுக்கு பத்து கிலோ கிராமிற்கு மேல் இருந்தால், ஒரு கிலோ கிராமிற்கு $10 கட்டணம்.
பத்து கிலோ கிராமிற்கு குறைவாக இருந்தால் $12 ஆகும் என்றார் இயக்குநர் யூசுப் அலி.