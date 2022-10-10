Home

9 பேரைக் கொன்ற புலி சுட்டுக்கொலை

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் ஒன்பது பேரைக் கொன்ற புலியை வனத்துறையினர் சுட்டுக்கொன்றனர். சம்பரான் மாவட்டத்தில் உள்ள வால்மிகி வனப்பகுதியில் சுற்றித்திரிந்த அந்தப் புலி கடந்த சில மாதங்களாக அப்பகுதி மக்களை அச்சுறுத்தி வந்தது. மேலும், பலரை தாக்கியபடி இருந்தது. கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும், எட்டு வயது சிறுவன், அவனது தாய் உட்பட ஆறு பேர் அப்புலியால் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்தனர். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் 200க்கும் மேற்பட்ட வனத்துறை அதிகாரிகள், காவலர்கள் மூன்று குழுக்களாகக் காட்டுக்குள் நுழைந்து, ஆறு மணிநேரம் தேடுதல் வேட்டை நடத்தி, அப்புலியை சுட்டுக்கொன்றனர்.

கொலுசுக்காக நூறு வயது மூதாட்டியின் கால்களை வெட்டிய கொள்ளையர்கள்

ஜெய்ப்பூர்: நூறு வயது மூதாட்டி அணிந்திருந்த கொலுசுகளைப் பறிக்க முயன்ற கொள்ளையர்கள், அவரது இரு கால்களையும் வெட்டியுள்ளனர். இச்சம்பவம் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரில் நிகழ்ந்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் தன் வீட்டுக்கு வெளியே அமர்ந்திருந்த மூதாட்டியை அணுகிய கொள்ளையர்கள், கொலுசுகளைப் பறிக்கும் வேகத்தில் அவரது இரு கால்களையும் வெட்டி வீசி எறிந்துள்ளனர். ரத்த வெள்ளத்தில் துடித்துக்கொண்டிருப்பதைக் கண்ட மூதாட்டியை, அவரது மகளும் பேத்தியும் மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்குத் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. இது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்ட காவல்துறையினர், குற்றவாளிகளை உடனடியாகக் கைதுசெய்தனர். கொலுசுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டாலும், குற்றவாளிகள்மீது இன்னும் வழக்கு பதிவாகவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.