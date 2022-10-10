Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

2 mins read
f810a905-43d5-4728-8f5b-87f59a929a88
-
multi-img1 of 4

'சர்தார்' படத்தைத் தொடர்ந்து நடிகர் கார்த்தி இயக்குநர் ராஜூ முருகன் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்தப் படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக அனு இம்மானுவேல் நடிக்கிறார். இவர் நாயகியாக தமிழில் 'துப்பறிவாளன்', 'நம்ம வீட்டுப் பிள்ளை' படங்களில் நடித்துள்ளார். அடுத்த மாதம், இதன் படப்பிடிப்பு தூத்துக்குடியில் தொடங்குகிறது.

நடிகர் நானி 'சியாம் சிங்கா ராய்' படத்திற்குப் பிறகு ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்கியிருக்கிறார். தற்போது அவரது நடிப்பில் 'பான் இந்தியா' படமாக உருவாகியுள்ளது 'தசரா'. அதில், நிலக்கரி சுரங்கத் தொழிலாளியாக அவரது முதல் தோற்றத்தைப் பார்த்த ரசிகர்களிடம் இப்படத்தைப் பற்றிய எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து உள்ளது. இப்படத்துக்காக சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைப்பில் உருவாகியிருக்கும் 'தூம் தாம் தோஸ்தான்' பாடலில் நானி ஆடும் காட்சியிலிருந்து இந்த முதல் சுவரொட்டியை வெளியிட்டிருக்கிறது படக்குழு.

'பொன்னியின் செல்வன்' படத்தில் நடித்தவர்களின் சம்பளப் பட்டியல் வெளியாகி இருக்கிறது. ஆதித்த கரிகாலனாக நடித்த விக்ரமிற்கு ரூ.12 கோடி, ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு ரூ.10 கோடி, ஜெயம் ரவி ரூ.8 கோடி, கார்த்திக்கு ரூ.5 கோடி, த்ரிஷா இரண்டரை கோடி, பிரகாஷ் ராஜ், ஷோபிதா இருவருக்கும் தலா ஒரு கோடி, ஐஸ்வர்யா லெட்சுமிக்கு ஒன்றரை கோடி ரூபாய், இசையமைப்பாளர் ஏஆர் ரஹ்மானுக்கு ரூ.10 கோடி சம்பளம் என சொல்லப்படுகிறது.

'மண்டேலா' திரைப்படத்தின் இயக்குநர் மடோன் அஸ்வின் இயக்கும் 'மாவீரன்' என்ற திரைப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்து வருகிறார். 'மண்டேலா' திரைப்படத்திற்கு இசையமைத்த பரத் சங்கர் இந்தப் படத்திற்கும் இசையமைக்கிறார். படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் இப்படத்தின் பாடல் வெளியீட்டு உரிமையை ஆறு கோடி ரூபாய்க்கு சரிகம நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது. அதேசமயம் படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையை அமேசான் நிறுவனத்திற்கு ஏற்கெனவே அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

'வெந்து தணிந்தது காடு' படத்திற்குக் கிடைத்த வரவேற்பு நடிகர் சிம்புவுக்கும் இயக்குநர் கெளதம் மேனனுக்கும் பெரிய நம்பிக்கையைக் கொடுத்துள்ளது. அதனால், விரைவில் இந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் தொடங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், 'வெந்து தணிந்தது காடு' படம் அமேசான் ப்ரைமில் தீபாவளியன்று வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.