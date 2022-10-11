டாக்சி ஓட்டுநருக்குக் குத்துவிட்ட ஆடவருக்கு 17 வாரம் சிறை
டாக்சி ஓட்டுநரைத் தாக்கி, அவரது கழுத்தை நெரித்ததுடன், காவல்துறை அதிகாரி ஒருவரைத் தகாத சொற்களால் திட்டிய ஆடவருக்கு 17 வாரம் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப் பட்டது. முகம்மது தலிப் கிஷென், 31, என்ற அந்த ஆடவர் 2020 புத்தாண்டு முதல்நாள் இரவு வேறு சிலருடன் சேர்ந்து ஸூக் இரவு விடுதியில் மது அருந்தினார். அதிகாலை 2.30 மணியளவில் அவ்விடுதியைவிட்டு அவர் வெளியே வந்தார். பின்னர் அங்கு டாக்சியுடன் இருந்த 44 வயது பெர்னார்ட் சானை அணுகிய தலிப், தம் மனைவியை வீட்டில் சென்று விட்டுவிட முடியுமா என்று கேட்டார். ஆனால், வேறு டாக்சியைப் பார்த்துக்கொள்ளும்படி திரு சான் கூறவே, அவர் திரு சானைப் பலமுறை தாக்கி, கழுத்தை நெரித்தார்.
அங் மோ கியோவில் அடிதடி
அங் மோ கியோ அவென்யூ 10, புளோக் 555ல் அமைந்துள்ள காப்பிக்கடையில் ரத்தம் வெளியேறும் அளவிற்கு ஆடவர் மூவர் அடித்துக்கொண்டனர். அம்மூவரும் 51 முதல் 58 வயதிற்குட்பட்டவர்கள். நேற்று முன்தினம் அதிகாலை 4.15 மணிக்கு அடிதடி நிகழ்ந்ததாகக் காவல்துறை தெரிவித்தது. பின்னர் அம்மூவரும் சுயநினைவுடன் டான் டோக் செங் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். சம்பவம் குறித்த முழுமையான காணொளி 'கம்பிளேய்ன்ட் சிங்கப்பூர்' எனும் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டது. நாற்காலிகள் கண்டபடி இறைந்துகிடப்பதையும் மேசைகள் கவிழ்ந்துகிடப்பதையும் தரையில் ரத்தத் திட்டுகள் இருப்பதையும் அக்காணொளி காட்டுகிறது. அம்மூவரும் மாறி மாறி உதைப்பதையும் அடித்துக்கொள்வதையும் காணொளி காட்டுகிறது. சண்டை குறித்து காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது.
காதலியைப் படமெடுக்க ஆளில்லா வானூர்தியைப் பறக்கவிட்ட மாணவர்
தம் காதலியையும் அவரின் தோழியையும் படமெடுப்பதற்காக நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகத்தினுள் ஆளில்லா வானூர்தியைப் பறக்கவிட்டு, ஒழுங்குவிதிகளை மீறிய மாணவருக்கு $5,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. தெங்கா விமானத் தளத்தலிருந்து 5 கி.மீ. சுற்றளவிற்குள் உரிய அனுமதியின்றி ஆளில்லா விமானத்தைப் பறக்கவிட்ட குற்றச் சாட்டை ஸு ஸி ஸோ, 25, என்ற அம்மாணவர் ஒப்புக் கொண்டார். கடந்த ஆண்டு ஜூன் 1ஆம் தேதி அவர் இந்தக் குற்றச்செயலில் ஈடுபட்டார்.
உயிரிழப்பை ஏற்படுத்திய விபத்து; வேன் ஓட்டுநருக்குச் சிறை, தடை
சாலை விபத்தில் 72 வயது முதியவர் இறக்கக் காரணமாக இருந்த விநியோக வாகன ஓட்டுநருக்கு 14 வாரச் சிறைத்தண்டனையும் வாகனம் ஓட்ட எட்டாண்டுத் தடையும் விதிக்கப்பட்டது. ரோம்ஸி அப்துல் வகாப், 46, என்ற அந்த ஆடவர், சாலையில் பிறரது பாதுகாப்பைக் கவனத்தில் கொள்ளாமல் வேன் ஓட்டியதாகத் தன்மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டை ஒப்புக்கொண்டார். கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 1ஆம் தேதி சிராங்கூன் வட்டாரம், லோரோங் லியூ லியனில் ரோம்ஸி வாகனத்தை ஓட்டியபோது, கூடாரத்துடன் கூடிய நடைபாதையில் நடந்துசென்ற அம்முதியவர்மீது அவரது வாகனம் மோதியது.