மின்னல் வேட்டை: இரண்டு நாளில் 1,310 குண்டர்கள் கைது
சென்னை: தமிழகக் காவல்துறை தொடர்ந்து 48 மணி நேரம் நடத்திய 'ஆபரேஷன் மின்னல் வேட்டை'யில் 1,310 குண்டர்கள்(ரவுடி) கைது செய்யப்பட்டனர். இவர்களில், 221 பேர் தலைமறைவு குற்றவாளிகள். 110 பேர் மீது கைதாணை நிலுவையில் இருந்த நிலையில், 331 பேர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். மீதமுள்ள 979 குண்டர்களிடம் நன்னடத்தை உறுதிமொழிப் பத்திரம் பெறப்பட்டு, அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர். இதனை மீறி நடந்தால் ஆறு மாதம் கம்பி எண்ண நேரிடும் என்று காவல் துறைத் தலைவர் டிஜிபி சைலேந்திரபாபு எச்சரித்துள்ளார்.
வில்லுப்பாட்டுக் கலைஞர்
சுப்பு ஆறுமுகம் காலமானார்
சென்னை: பிரபல வில்லுப்பாட்டுக் கலைஞர் சுப்பு ஆறுமுகம், 94, வயது முதிர்வு காரணமாக சென்னை கே.கே. நகரில் உள்ள தன் இல்லத்தில் நேற்று காலமானார். இவருக்கு, கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ விருதினை வழங்கி மத்திய அரசு கௌரவித்தது. சுப்பு ஆறுமுகத்தின் மறைவு குறித்து முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உட்பட பல தலைவர்களும் இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளனர். தன் வில்லிசைக் கச்சேரிகள் மூலம் ராமாயணம், மகாபாரதம் போன்ற இதிகாசங்களை எளிய மக்களும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் எடுத்துக் கூறியவர். கடந்த 40 ஆண்டுகளாக ஆயிரத்துக்கும் மேலான கச்சேரிகளை ஆலயங்கள், வானொலி, தொலைக்காட்சி களில் நடத்தி பிரபலமானவர் சுப்பு ஆறுமுகம்.
'2026க்குள் எய்ம்ஸ் அமையும்'
தருமபுரி: கொரோனா தொற்றின் காரணமாக மதுரை எய்ம்ஸ் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வரும் 2026ஆம் ஆண்டுக்குள் அனைத்துப் பணிகளும் முடிந்து மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்றும் மத்திய இணையமைச்சர் பாரதி பிரவின் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கென 1,977 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் லஞ்சம்: விஜயகாந்த் குற்றச்சாட்டு
சென்னை: நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் லஞ்சம் வாங்கும் அதிகாரிகள் மீது அரசு கடும் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என்று தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் வலியுறுத்தி உள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகளிடம் மூட்டைக்கு 40 ரூபாய் கையூட்டு பெறுவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். தற்போது மழைக் காலம் தொடங்கிவிட்டதால் நெல்மணிகள் வீணாவதற்குள் அவற்றைக் கொள்முதல் செய்ய அரசு துரித நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
சூடுபிடிக்கும் தீபாவளி விற்பனை; வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகை நெருங்குவதை முன்னிட்டு சென்னை உள்ளிட்ட தமிழக நகரங்களில் கடை வீதிகளில் நெரிசல் அதிகரித்துள்ளது. இம்மாதம் 24ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், சென்னை தியாகராய நகர், பாரிமுனை, புரசைவாக்கம், வண்ணாரப்பேட்டை பகுதிகளில் புத்தாடைகள் வாங்க கூட்டம் நிரம்பி வழிகிறது. கொரோனா காலம் முடிந்து இயல்பு நிலை திரும்பியிருப்பதாக மக்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கின்றனர். இதேபோல், திருச்சி மாநகரிலும் சிறிய கடைகள் முதல் பெரிய வணிக நிறுவனங்கள் வரை மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிகிறது. பண்டிகை விற்பனை சூடுபிடித்துள்ளதால் வியாபாரிகளிடம் மகிழ்ச்சி நிலவுகிறது.
ரசாயனம் குடித்த இருவர் மரணம்
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம், காங்கேயம் அருகே சாராயம் என நினைத்து ரசாயனத்தை தவறுதலாக குடித்த இருவர் உயிரிழந்தனர். இருவரும் மது அருந்தியபோது தங்கள் அருகிலிருந்த போத்தலில் இருந்த ரசாயனத்தையும் குடித்ததால் வயிறு எரிச்சல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்தனர். வெள்ளக்கோவில் காவலர்கள் விசாரித்து வருகின்றனர்.