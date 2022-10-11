கட்டடம் இடிந்து விழுந்த விபத்து:
பலி எண்ணிக்கை மூன்றாக அதிகரிப்பு
புதுடெல்லி: கட்டடம் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் சிக்கி, பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என டெல்லி காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் டெல்லியில் உள்ள வால்மீகி மந்திர் பகுதியில் இரண்டு மாடிக் கட்டடம் ஒன்று இடிந்து விழுந்தது. அப்போது நான்கு வயது சிறுமி உட்பட மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர். இடிபாடுகளில் சிக்கியிருந்த இருவர் மீட்கப்பட்டனர். இந்த கட்டடம் பாழடைந்த நிலையில் இருந்ததாகவும் ஐந்து குழுக்கள் மீட்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்தது.
சட்டப்பேரவைக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
பெங்களூரு: கர்நாடக மாநில சட்டப்பேரவைக் கட்டடத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த கணினி நிபுணர் கைது செய்யப்பட்டார். பெங்களூருவைச் சேர்ந்த பிரசாந்த் குமார் என்ற 41 வயது ஆடவர், தொடர்ந்து மூன்று முறை சட்டப்பேரவை அலுவலகத்தைத் தொடர்புகொண்டு மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். பின்னர் காவல்துறையில் சிக்கிய அவர், விசாரணையின்போது மனைவியைப் பிரிந்து வாழ்வது தெரியவந்தது. குடும்பப் பிரச்சினையால் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டதுபோல் காணப்படும் அவரிடம் தொடர் விசாரணை நடைபெறுகிறது.
பாகிஸ்தான் கடற்படைமீது குஜராத் காவல்துறை வழக்குப்பதிவு
அகமதாபாத்: ஏழு இந்திய மீனவர்களைக் கடத்தி கொல்ல முயன்றதாக பாகிஸ்தான் கடற்படையினர் மீது குஜராத் காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது. கடந்த 6ஆம் தேதி மீனவர்கள் ஏழு பேரும் குஜராத் மாநிலம் ஜகாவ் கடற்கரைப் பகுதியில் எல்லை தாண்டாமல் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு வந்த பாகிஸ்தான் கடற்படையினர் மீனவர்களை நோக்கி துப்பாக்கியால் சரமாரியாகச் சுட்டு பின்னர் கைது செய்தனர். எனினும், தங்கள் படகில் வைத்து மீனவர்களை அடித்து உதைத்து மிரட்டிய பின்னர் விடுவித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து கரை திரும்பிய மீனவர்கள், காவல்துறையில் புகார் அளித்ததன் பேரில் பாகிஸ்தான் கடற்படையினர் மீது வழக்குப் பதிவானது.
லட்சுமி பூசையின்போது தாக்குதல்
கோல்கத்தா: லட்சுமி பூசை நடத்தியவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவம் மேற்குவங்காளத்தில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. நேற்று முன்தினம் கோல்கத்தாவின் புறநகர்ப் பகுதியில் இந்தப் பூசை நடைபெற்றது. ஏராளமானோர் அதில் பங்கேற்றனர். இந்நிலையில், அங்கு திடீரென வந்த சிலர் பூசையில் பங்கேற்றவர்களின் வாகனங்களை அடித்து நொறுக்கியதுடன், சில கடைகளுக்கும் தீ வைத்தனர். எனினும், தாக்குதல் நடத்தியவர்களை காவல்துறையினர் தடுக்கவோ கைது செய்யவோ நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என பாஜக சாடியுள்ளது.