சட்­டப் பல்­க­லைக்­க­ழ­கத் தேர்­வில் பழைய வினாத்­தாள்­கள்

மும்பை: மும்பை பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தில் செவ்­வாய்க்­கி­ழமை நடை­பெற்ற சட்ட கல்­வித் தேர்­வின்­போது, மாண­வர்­க­ளுக்கு வழங்­கிய வினாத்­தாள்கள் 2021ஆம் ஆண்­டுக்­கான வினாத்­தாள்­கள் என்று தெரி­ய­வந்­தது. உட­ன­டி­யாக அந்த வினாத்­தாள்­களை மாண­வர்­க­ளி­டம் திரும்­பப்­பெற்­ற­னர் தேர்வு மைய அதிகா­ரி­கள். பின்­னர், அனைத்து சட்­டக் கல்­லூ­ரி­க­ளி­லும் புதிய வினாத்­தாள்­க­ளு­டன் தேர்வு அதே நாளில் பிற்­ப­க­லில் நடத்­தப்­பட்­டது.

கங்­கு­லிக்கு மீண்­டும் வாய்ப்பு இல்லை

புது­டெல்லி: ﻿﻿﻿﻿இந்­திய கிரிக்­கெட் கட்­டுப்­பாட்டு வாரி­யத்­தின்(பிசி­சிஐ) தலை­வர் பதவி மீண்­டும் சவு­ரவ் கங்­கு­லிக்கு அளிக்­கப்­ப­டா­தது தொடர்­பாக திரி­ணா­மூல் காங்­கி­ரஸ், பாரதிய ஜனதா ஆகிய கட்­சி­க­ளுக்கு இடையே கருத்து மோதல் வலுத்­துள்­ளது. "கடந்த ஆண்டு மேற்கு வங்­கத் தேர்­த­லின்­போது, கங்­குலி பாஜ­க­.வில் இணை­வார் என்று அக்கட்சி ஒரு செய்­தி­யைப் பரப்­பி­யது. அதற்கு மாறாக கங்குலி பாஜ­க­வில் சேரவில்லை. அதனால், அவர் இப்­போது குறி­வைக்கப்­பட்டுள்ளார்," என்று மேற்கு வங்­க ஆளும் கட்­சி­யான திரி­ணா­மூல் காங்­கி­ரஸ் குற்­றம்­சாட்­டி­யுள்­ளது. இது­குறித்து டுவிட்­ட­ரில் பதி­விட்­டுள்ள திரி­ணா­மூல் காங்­கி­ர­சின் மாநிலங்­க­ளவை எம்.பி., சாந்­தனு சென், அர­சி­யல் பழி­வாங்­க­லுக்கு மற்­று­மோர் உதா­ர­ணம் இது. அமித்­ஷா­வின் மக­னுக்கு வழங்­கப்­பட்ட இரண்­டா­வது வாய்ப்பு, கங்­கு­லிக்கு ஏன் வழங்கப்­ப­ட­வில்லை என்று கேள்வி எழுப்­பி­யுள்­ளார்.

காம்பியா மரணம்: இருமல் மருந்துகளின் உற்பத்தி நிறுத்தம்

புதுடெல்லி: ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ள 'மெய்டன் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ்' நிறுவனத்தின் 'கோஃபெக்ஸ் மாலின் சிரப்' இருமல் மருந்து உள்ளிட்ட நான்கு மருந்துகளின் உற்பத்திகள் நிறுத்தப்பட்டதாக அந்த மாநிலத்தின் சுகாதார அமைச்சர் அனில் விஜ் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார். மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள காம்பியா நாட்டில் நிகழ்ந்த சிறுவர்களின் மரணங்களை இந்த இருமல் மருந்துடன் தொடர்புபடுத்தி உலக சுகாதார நிறுவனம் கடந்த வாரம் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தது. அதனையடுத்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.