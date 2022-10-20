வங்கக் கடலில் புயல் உருவாகிறது
புதுடெல்லி: தெற்கு அந்தமானில் உள்ள வளி மண்டல சுழற்சி 24 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக வலுப்பெறும். காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மத்திய வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகி பின்னர் புயலாக மாறும் என்று இந்திய வானிலை நிலையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்
காமே கவுடா காலமானார்
பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலத்தின் மண்டியா மாவட்டத்தில் உள்ள தாசனதொட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் காமே கவுடா (86). ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் ஏற்பட்ட வறட்சியால் அங்கிருந்த தாவரங்களும், கால்நடைகளும் இறக்கும் நிலை ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, 16 குளங்களை தனி ஆளாக சொந்தப் பணத்தில் வெட்டினார். இதன் காரணமாக வறண்ட பூமியாக இருந்த அந்த கிராமமே நெல், கரும்பு விளையும் நிலமாக மாறியது. இந்நிலையில் முதுமை காரணமாக காமே கவுடா திங்கள்கிழமை காலமானார்.
210 கிராம் எடையுள்ள முட்டை
கோலாப்பூர்: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் கோலாப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தால்சாண்டே கிராமத்தில் ஒரு கோழிப்பண்ணை உள்ளது. இந்த பண்ணையில் உள்ள 'ஹைலைன் டபிள்யூ-80' இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கோழி 210 கிராம் எடையில் முட்டையிட்டுள்ளது. இது கோழி இடும் முட்டைகளில் நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய மற்றும் அதிக எடை கொண்டது என கூறப்படுகிறது.
கனமழையால் புனேயில்
இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு
புனே: புனேயில் நேற்று முன்தினம் இரவு 10 மணியில் இருந்து தொடர்ச்சியாக கனமழை பெய்தது. விடிய விடிய மழை பெய்ததால் சாலைகள், தண்டவாளங்கள், குடியிருப்புப் பகுதிகளை வெள்ளம் சூழ்ந்தது. நேற்று முன்தினம் காலை 5.30 மணி வரையில் 10 செ.மீ மழை அளவு பதிவானதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து உள்ளது. மழையின் காரணமாக புனே ரெயில், வாகனம், விமானப் போக்குவரத்துகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதிக புகழ்பெற்ற இந்திய உணவாக ஹைதராபாத் 'ஹலீம்' தேர்வு
புனே: இந்திய உணவு வகைகளில் புகழ்பெற்ற ரசகுல்லா, பிகானரி புஜியா, ரட்லாமி சேவ் உள்ளிட்ட 17 உணவு வகைகளில் ஹைதராபாத்தின் 'ஹலீம்' அதிக புகழ்பெற்ற இந்திய உணவாக புவிசார் குறியீடு பெற்று வென்றுள்ளது. கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 2ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் மாதம் 9ஆம் தேதி வரை, இந்தியா மற்றும் பல்வேறு நாடுகளில் இதற்கான வாக்கெடுப்பு மக்களிடையே நடத்தப்பட்டது. இதில், ஹைதராபாத் ஹலீம் முதலிடத்தை பிடித்து வெற்றி பெற்றது.