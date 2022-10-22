'மிஸ்டர் மிட்னைட்' தொடரில் உள்ளூர் பிரபலம் வடி பிவிஎஸ்எஸ்
இளையர்களை, குறிப்பாக மாணவர்களை 1990களிலிருந்து 2000ஆம் ஆண்டுகள் வரை கவர்ந்த 'மிஸ்டர் மிட்னைட்' திகில் புத்தக தொடர் இப்போது திரைத் தொடராக தயாரிக்கப்பட்டு, அக்டோபர் 24ஆம் தேதி 'நெட்ஃபிலிக்ஸ்' தளத்தில் வெளியாக உள்ளது. இத்தொடரில் உள்ளூர் பிரபலம் திரு வடிவழகன் (வடி பிவிஎஸ்எஸ்), 48, நடித்துள்ளார். 'மேயர் டஃபா' என்ற கதாபாத்திரத்தில் அவரை இந்தத் தொடரில் காணலாம்.
ஆங்கில கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வெகு காலம் ஆகிவிட்டதாகவும் இது மாதிரியான நல்ல வாய்ப்பை தவறவிடக் கூடாதென்ற சிந்தனையிலும் இந்தக் கதாபாத்திரத்திற்கு நடிப்புத் தேர்வுக்கான அழைப்பு வந்தபோது, திரு வடி சென்றிருக்கிறார். தேர்வின்போது இவரது நடிப்பை கண்ட திரைத்தொடர் குழு உடனடியாக இவருடன் ஒப்பந்தம் செய்திருக்கிறார்கள். கடந்த ஆண்டு மே மாதம் முடிவடைந்த இந்தப் படப்பிடிப்பை பற்றி பகிர்ந்துகொண்ட இவர், திரைத் தொடருக்காக பாத்தாமில் பிரம்மாண்டமான திரைப்பட மேடை அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டதாகவும் 'விஷுவல் இஃபெக்ட்ஸ்' எனப்படும் சிறப்புக் காட்சி சாகசங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார்.
உதாரணமாக தொடரில் வரும் ஒரு காட்சிக்காக 500 கலைஞர்கள் திரட்டப்பட்டதாகக் கூறினார்.
படப்பிடிப்பின்போது, கலைஞர்களை படக்குழுவினர் நன்றாக பார்த்துக்கொண்டதாகவும், கொவிட்-19 கிருமித் தொற்றின்போது படப்பிடிப்பு நடைபெற்றதால் இவர்களுக்கென பாதுகாப்பான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி கவனித்துக்கொண்டதாகவும் திரு வடி தெரிவித்தார். இருப்பினும், ஒரு மாத காலம் நீடித்த படப்பிடிப்பு முடிவுக்கு வந்தபோது, திரு வடி உட்பட சில கலைஞர்கள் கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றால் பாதிப்படைந்தனர்.
இத்தகைய காரணங்களால் தொடரின் வெளியீடு சற்று தாமதம் அடைந்திருக்கிறது என்று அவர் சொன்னார். தீபாவளியன்று இந்த திரைத் தொடர் வெளியாகவுள்ளது. ஆனால், இது தற்செயலான ஒன்றாக இருக்கும் என்று திரு வடி குறிப்பிட்டார். படப்பிடிப்பின்போது அவர் எதிர்நோக்கிய சவால்களைப் பற்றிக் கேட்டபோது, "என் மனைவியைவிட்டு ஒரு மாதம் பிரிந்திருந்ததே எனக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது," என்று அன்புடன் நினைவுகூர்ந்தார்.
ஆசிய நடிகர்களுடன் வெளியூர் நடிகர்களும் இணைந்து நடித்துள்ள இந்தத் தொடரில் 'மிஸ்டர் மிட்னைட்' புத்தங்கங்களைப் போலவே ஆசிய கோணத்திலிருந்து பல கதை அம்சங்கள் அமைந்திருக்கும்.
"ஆசிய கோணத்தில், ஆசிய கதாபாத்திரங்களையும் பின்னணியையும் கொண்டு கதை சொல்லப்படுவது அண்மையில் அதிகரித்துள்ளது. இது மாதிரியான கதைகளுக்கு வரவேற்பும் அதிகரித்துள்ளது தெரியவருகிறது. ஆகையால், இன்னும் அதிகமான கதைகள் இவ்வாறு உருவாகவேண்டும்," என்ற கருத்தைத் திரு வடி பகிர்ந்துகொண்டுள்ளார்.
செய்தி: பொன்மணி உதயகுமார்
மாண்ட சைக்கிளோட்டியின்
சகோதரருக்கு மன அமைதி
தனது சகோதரர் உயிரிழக்கக் காரணமாய் இருந்த பேருந்து ஓட்டுநருக்கு சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து திரு எர்வின் கொன்ஸாலஸ் என்ற ஆடவருக்கு மன அமைதி கிடைத்துள்ளது. இதற்காக திரு எர்வின் கொன்ஸாலஸ் 19 மாதங்களுக்கும் மேல் காத்திருந்தார்.
அவரின் இளம் சகோதரரான 31 வயது ஜெர்மன் ஜூனியர் மிராண்டா கொன்ஸாலஸ் சைக்கிளோட்டிக்கொண்டிருந்தபோது கு சீ கோங் ஓட்டிய 'எஸ்பிஎஸ்' பேருந்து அவரை மோதியது. அச்சம்பவம் லோயாங் அவென்யூவில் நிகழ்ந்தது. 68 வயது குவிற்கு நேற்று ஏழு மாதச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. சாலையைப் பயன்படுத்தும் மற்றவர்களிடம் போதுமான அக்கறை காட்டாமல் வாகனம் ஓட்டியதால் மரணம் விளைவித்த குற்றச்சாட்டை அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.
நேற்று அவருக்குத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டபோது 44 வயது திரு எர்வின் கொன்ஸாலஸ் நீதிமன்றத்தில் இருந்தார். துயரத்திற்கு விடை கிடைத்ததை எண்ணி கண்ணீர் வடித்தார்.