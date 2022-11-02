வழிபாட்டுத் தாள்கள் எரிப்பு தொடர்பான புகார்கள் குறைந்தன
இந்த ஆண்டு பசிப்பேய் விழாவின்போது வழிபாட்டுத் தாள்கள் எரிக்கப்பட்டதால் காற்று மாசுபட்டதாகவும் குப்பை பிரச்சினை தலைதூக்கியதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்ட புகார்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது.
அத்தகைய புகார்களின் எண்ணிக்கை சென்ற ஆண்டில் 3,441 ஆக இருந்தது. இந்த ஆண்டில் 2,999 புகார்கள் தாக்கலாயின. புகார்கள் 13% குறைந்துள்ளன.
நீடித்த நிலைத்தன்மை, சுற்றுப்புற மூத்த துணை அமைச்சர் கோ பூ கூன், ஏழாவது சீன மாத விழாக்காலத்தின்போது வழிபாட்டுத் தாள்கள் எரிக்கப்பட்டதன் தொடர்பிலான புகார்கள் குறைந்து இருப்பதாக கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் தெரிவித்தார்.
சிங்கப்பூர் அருகே எண்ணெய்க் கப்பல் தரைதட்டியது
சிங்கப்பூருக்கு அருகே இந்தோனீசியக் கடல் பகுதியில் பெரிய எண்ணெய்க் கப்பல் தரைதட்டியது. சிங்கப்பூருக்கு எரிவாயு வரும் முக்கியமான குழாய் அருகே அந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவித்தன.
ஜிபூட்டி நாட்டில் பதியப்பட்ட 'யோங் யோங்' என்ற இந்தக் கப்பல், சிங்கப்பூர் நீரிணையில் உள்ள ரியாவ் தீவில் இருக்கும் தன்கோங் கெச்சில் அருகே அக்டோபர் 26ஆம் தேதி இரவு சுமார் 8.20 மணிக்குத் தரைதட்டியதாக சிங்கப்பூர் கடல்துறை, துறைமுக ஆணையம் தெரிவித்தது.
இருந்தாலும் அதனால் சிங்கப்பூர் அல்லது மலாக்கா நீரிணையில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு எதுவும் இல்லை என்பது தெரியவந்தது.
இந்தோனீசியக் கடற்பகுதியில் சம்பவம் நிகழ்ந்து உள்ளதால் கப்பல் தரைதட்டியது பற்றி உடனடியாக ஆணையம் இந்தோனீசியாவிடம் தெரியப்படுத்தியது.
கப்பலை மறுபடியும் நகரவைக்கும் முயற்சிகளில் இந்தோனீசிய அதிகாரிகள் ஈடுபட்டனர். எண்ணெய்க் கசிவு ஏற்படாத வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் அவர்கள் மேற்கொண்டதாக ஆணையம் தெரிவித்தது.