மம்தா பானர்ஜி-ஸ்டாலின் சந்திப்பு
சென்னை: தமிழகத்துக்கு இன்று மாலை வருகை அளிக் கும் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, முதல்வர் ஸ்டாலினை அவரது வீட்டில் சந்தித்துப் பேச உள்ளார். அதன்பின்னர், நாளை 3ஆம் தேதி சென்னையில் நடக்கவுள்ள மணிப்பூர் மற்றும் மேற்கு வங்க மாநில ஆளுநர் இல.கணேசனின் அண்ணன் கோபாலனின் 80வது பிறந்த நாள் விழாவில் அவர் பங்கேற்க உள்ளார்.
சிறுமலையில் வண்ணத்துப்பூச்சி பூங்கா அமைக்க நடவடிக்கை
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம், சிறுமலையில் வன அலுவலர் பிரபு தலைமையில் 50க்கும் மேற்பட்டோர் இரு தினங்களாக ஆய்வு நடத்தி, அங்கு 129 வகை பட்டாம்பூச்சி இனங்கள் இருப்பதைக் கண்டறிந்துள்ளனர். இவற்றைப் பாதுகாக்கவும் அழியாமல் தடுக்கவும் சிறுமலைப் பகுதியில் பட்டாம்பூச்சிகளுக்கென பூங்கா அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளதாகவும் வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
அனைத்துலக சிலைக் கடத்தல் மன்னனுக்கு பத்தாண்டுகள் சிறை
கும்பகோணம்: சிலைக் கடத்தல் வழக்குகளில் தொடர்புடைய அனைத்துலக சிலைக் கடத்தல் மன்னன் சுபாஷ் சந்திர கபூருக்கு பத்தாண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சிலைக் கடத்தல் தொடர்பான வழக்கு விசாரணை கும்பகோணம் கூடுதல் தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், சுபாஷ் சந்திரகபூர் உள்ளிட்ட ஆறு பேருக்கு 10 ஆண்டு சிறைத் தண்டனை வழங்கி நீதிபதி நேற்று தீர்ப்பளித்தார்.
ஒரு தேங்காய் ரூ.66,000க்கு ஏலம்
போடி: தேனி மாவட்டம், போடியில் பழைமைவாய்ந்த சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் உள்ளது. சூரசம்ஹாரத்தை தொடர்ந்து முருகப்பெருமானுக்கும் வள்ளி-தெய்வானைக்கும் திருக்கல்யாணம் நடத்தி, பூசையில் வைக்கப்பட்ட பொருள்கள் ஏலம் விடப்பட்டன. கும்ப கலசத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த தேங்காயை போடியைச் சேர்ந்த சுபிக்ஷா என்ற பெண் பக்தர் ரூ.66,000க்கு ஏலம் எடுத்தார். இதனை வழிபாட்டு அறையில் வைத்தால் சகல செல்வங்களும் கிடைக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது.
போராட்டம்: அண்ணாமலை கைது
சென்னை: சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் கொட்டும் மழையில் அனுமதியின்றி போராட்டம் நடத்திய பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட பாஜகவினரை காவலர்கள் கைது செய்தனர். அப்போது, பெண்ணியத்தின் கண்ணியத்தை ஆளுங்கட்சியினர் சிலர் தவறாக பேசுவதாகக் கூறி பாஜகவினர் முழக்கமிட்டனர்.