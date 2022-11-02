கர்நாடகாவில் 7,317 பேருக்கு டெங்கி
பெங்களூரு: அண்மைய சில நாள்களாக, பெங்களூரில் டெங்கி பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதை அடுத்து, உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளுமாறு மத்திய சுகாதார அமைச்சு கர்நாடக அரசுக்கு அறிவுறுத்தி உள்ளது. அம்மாநிலத் தலைநகர் பெங்களூரில் கடந்த ஜூன் முதல் அக்டோபர் வரை வழக்கத்தைவிட அதிக மழை பெய்துள்ள நிலையில், டெங்கி காய்ச்சல் வேகமாகப் பரவி வருகிறது. இந்நிலையில், மாநிலம் முழுவதும் 66 ஆயிரம் பேருக்கு நடத்தப்பட்ட ரத்தப் பரிசோதனை மூலம் 7,317 பேருக்கு டெங்கி பாதிப்பு இருப்பது உறுதியாகி உள்ளது. தலைநகர் பெங்களூரில் மட்டும் 1,227 பேர் பாதிப்புக்கு ஆளாகி உள்ளனர். வீட்டுச் சுற்றுப்புறங்களில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
நாள்தோறும் 42 கிலோமீட்டர் ஓடி கின்னஸ் சாதனை படைத்த ஆடவர்
மும்பை: மகாராஷ்டிர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 29 வயது ஆடவரான விஷாக் கிருஷ்ண சுவாமி கின்னஸ் சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம்பெறுகிறார். தொடர்ந்து 61 நாள்களுக்கு அவர் இடைவிடாமல் நாள்தோறும் 42.195 கிலோ மீட்டர் தூரம் ஓடி சாதனை படைத்துள்ளார். புனே நகரில் வசித்து வரும் அவர், காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த செப்டம்பர் முதலாம் தேதி தமது சாதனை முயற்சியைத் தொடங்கினார் விஷாக். அதன் பின்னர் தினமும் காலை 4 மணிக்கெல்லாம் தனது நீண்ட தூர ஓட்டத்தை அவர் தொடங்கிவிடுவார். பல்வேறு பருவ நிலை சவால்களுக்கு மத்தியில் அவர் கின்னஸ் சாதனையை நிகழ்த்தி உள்ளார். கனமழை, கடும் வெயில் உள்ளிட்ட எதுவும் தம்மைத் தடுக்கவில்லை என்கிறார் விஷாக்.
மத்தியப் பிரதேசத்தில் லேசான
நிலநடுக்கம்; பீதியடைந்த மக்கள்
போபால்: மத்தியப் பிரதேச மாநிலம், ஜபல்பூர் பகுதியில் நேற்று காலை 8.43 மணியளவில் லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ரிக்டர் அளவுகோவில் 4.3 புள்ளிகளாகப் பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தால் உயிருடற்சேதங்கள் ஏதும் ஏற்படவில்லை நிலநடுக்கம் காரணமாக, ஜபல்பூர் பகுதி பொதுமக்கள் வீடுகளைவிட்டு வெளியேறினர். சில மணி நேரங்களுக்குப் பிறகே அச்சம் குறைந்து அவர்கள் வீடு திரும்பியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.