ராஜராஜ சோழன் பிறந்தநாள் நிகழ்வு இனி அரசு விழா என அறிவிப்பு
சென்னை: மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனின் பிறந்தநாள் நவம்பர் மூன்றாம் நாள் ஆண்டுதோறும் சதய விழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில், இனி அந்த நிகழ்வு அரசு விழாவாகக் கொண்டாடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், தஞ்சாவூரில் உள்ள மாமன்னர் ராஜராஜ சோழன் மணிமண்டபம் மேம்படுத்தி பொலிவூட்டப்படும் என்றும் தமிழக அரசு கூறியுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பை முதல்வர் ஸ்டாலின் நேற்று வெளியிட்டார்.
டிசம்பர் முதல் பயன்பாட்டுக்கு வரும் பதினைந்து நவீன பாலங்கள்
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் பதினைந்து அதிநவீன பாலங்கள் டிசம்பர் மாதம் முதல் பயன்பாட்டுக்கு வர உள்ளதாக ஊடகத் தகவல் தெரிவிக்கிறது. பயணிகள் விமானத்தில் ஏறவும் இறங்கவும் 'பேசஞ்சர் போா்டிங் பிரிட்ஜ்' எனும் இணைப்புப் பாலங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தில் இந்த பாலங்கள் போதுமான எண்ணிக்கையில் இல்லை என்று நீண்ட காலமாகக் கூறப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டு வரும் முனையத்தில் 15 இணைப்புப் பாலங்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளன.
ஆளுநரை திரும்பப்பெற வலியுறுத்தி அதிபரிடம் மனு அளிக்கும் திமுக
சென்னை: தமிழக ஆளுநர், அரசுக்கு இடையேயான மறைமுக மோதல் வலுத்து வருகிறது. மத்திய அரசு உடனடியாக
ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என தமிழக அரசு வலியுறுத்தி உள்ளது. இது தொடர்பாக அதிபர் திரௌபதி முர்முவிடம் மனு அளிக்க திமுக முடிவு செய்துள்ளது. இது தொடர்பான கோரிக்கை மனு தயாராக உள்ளது என்றும் ஒத்த கருத்துடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் திமுக தலைமையகத்துக்கு வந்து அந்தக் கோரிக்கை மனுவை படித்துப் பார்த்து கையெழுத்திடலாம் என்றும் திமுக நாடாளுமன்றக்குழுத் தலைவர் டி.ஆர்.பாலு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
அண்ணாமலை மீது வழக்குப் பதிவு
சென்னை: பாஜகவில் உள்ள திரைப்பட நடிகைகள் குறித்து அவதூறு கருத்துகளைத் தெரிவித்த திமுக பேச்சாளர் சைதை சாதிக் மீது ஐந்து வெவ்வேறு பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவாகி உள்ளது. இது தொடர்பாக பாஜக நிர்வாகிகளான நடிகைகள் குஷ்பு, நமீதா, கவுதமி, காயத்ரி ரகுராம் ஆகியோர் காவல்துறையினர் புகார் அளித்திருந்தனர். இதையடுத்து, சைதை சாதிக் பொது வெளியில் பேசியது தொடர்பான காணொளியை காவல்துறையினர் பார்த்ததாகவும் அவர் வரம்பு மீறி பேசியிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது என்றும் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, பெண்கள் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட ஐந்து பிரிவுகளின்கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையே, திமுக பேச்சாளர் சைதை சாதிக்கை கண்டித்து, காவல்துறையின் அனுமதியின்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணா மலை மீது ஆறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவாகி உள்ளது.
மின் கட்டணம்: முதலில் ரூ.91 ஆயிரம்; புகாருக்குப் பின் ரூ.122
நெல்லை: தன் வீட்டில் இரண்டு மின் விளக்குகள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், 91 ஆயிரம் ரூபாய் மின் கட்டணம் விதிக்கப்பட்டு இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அளிப்பதாக திருநெல்வேலி மாவட்டம் வள்ளியூரைச் சேர்ந்த 40 வயதான முகமது பாத்து தெரிவித்துள்ளார். வழக்கமாக தமக்கு நூறு ரூபாய்க்கும் குறைவாகத்தான் மின் கட்டணம் விதிக்கப்படும் என்றும் கடந்த மாதம் 65 ரூபாய் மட்டுமே மின் கட்டணமாகச் செலுத்தியதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். "என் வீட்டில் இரண்டு அறைகள் மட்டுமே உள்ளன. அவற்றில் இரண்டு சிறிய விளக்குகளை மட்டுமே பயன்படுத்துகிறேன்," என்று மின்வாரிய அலுவலகத்தில் அவர் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து, அவருக்கான மின் கட்டணம் ரூ.122ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் பரவும் 'மெட்ராஸ் ஐ'
சென்னை: பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக, சென்னையில் 'மெட்ராஸ் ஐ' என்று குறிப்பிடப்படும் கண் நோய்த் தொற்று வேகமாகப் பரவி வருகிறது. இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட வர்களுக்கு கண் உறுத்தல், கண்கள் சிவப்பு நிறமாக மாறுதல், கண்ணில் இருந்து திரவம் வெளியேறுதல் ஆகியவை ஏற்படும் என்றும் குழந்தைகள் அதிக எண்ணிக்கையில் பாதிக்கப்படுவதாகவும் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.