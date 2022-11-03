சிட்னி விலங்குத் தோட்டத்தில் சிங்கங்களால் ஏற்பட்ட பரபரப்பு
சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் உள்ளது தரோங்கா விலங்குத் தோட்டம். அங்கு சிங்கங்களுக்கான அடைப்புப் பகுதியில் இருந்து நேற்று ஒரு சிங்கமும் நான்கு குட்டிகளும் தப்பிவிட்டன. காலை 6.30 மணியளவில், அவை அடைப்புப் பகுதிக்கு அருகேயிருந்த பகுதியில் காணப்பட்டதும் விலங்குத் தோட்ட நிர்வாகம் அங்கு இரவு தங்கியிருந்தோரை உடனடியாக பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அப்புறப்படுத்தியது. பின்னர் சிங்கங்கள் அவற்றுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பகுதியில் மீண்டும் விடப்பட்டன. நான்கு சிங்கங்கள் அமைதியாக அடைப்புப் பகுதிக்குத் திரும்பியதாகவும் ஒரு சிங்கங் குட்டிக்கு மட்டும் மயக்க மருந்து செலுத்த நேரிட்டதாகவும் கூறப்பட்டது. சம்பவத்தில் யாருக்கும் காயமில்லை.
தைவானில் $108.8 மி. மதிப்பிலான அரிய கலைப்பொருள்கள் சேதம்
தைப்பே: தைவானின் தேசிய அரண்மனை அரும்பொருளகம் பழமையான மிங், சிங் வம்சத்தினர் காலத்திய மூன்று பீங்கான் பொருள்கள் சேதமடைந்ததை ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. இரண்டு கிண்ணங்களும் ஒரு தட்டும் கடந்த 18 மாதங்களில் மூன்று வெவ்வேறு சம்பவங்களில் சேதமுற்றதாகக் கூறப்பட்டது. அவை 15ஆம் நூற்றாண்டையும் 17ஆம் நூற்றாண்டையும் சேர்ந்த கலைப்பொருள்கள். அவற்றின் மொத்த மதிப்பு 108.8 மில்லியன் வெள்ளி. அரும்பொருளக நிர்வாகம் கவனக்குறைவாக இருந்ததுடன் இதுபற்றி உரியமுறையில் தகவல் தெரிவிக்கவில்லை எனச் சென்ற வாரம் எதிர்க்கட்சியினர் குறைகூறியதையடுத்து கலைப்பொருள்கள் சேதமுற்றது குறித்த தகவல் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. சீன சமூக ஊடகமான வெய்போவில் இதற்குக் கண்டனக் குரல்கள் எழுந்துள்ளன. சீன அரசாங்க ஊடகமான குளோபல் டைம்ஸ், தைவானைச் சீனாவுடன் ஒருங்கிணைப்பதே தேசியப் பொக்கிஷங்களையும் கலாசார வளங்களையும் பாதுகாக்கச் சிறந்த வழி என்று தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.