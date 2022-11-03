விஜய் சேதுபதி கத்ரீனா கைஃப்புடன் இணைந்து நடித்த 'மெர்ரி கிறிஸ்மஸ்' படம் டிசம்பர் 23ஆம் தேதி கிறிஸ்மஸ் விருந்தாக வெளிவரும் என்று அறிவித்து இருந்தனர் படக்குழுவினர். இந்நிலையில், படத்தை அடுத்த ஆண்டிற்கு தள்ளி வைத்திருக்கிறார் இயக்குநர். இதற்கு முக்கிய காரணம் பாலிவுட் நடிகர் ரன்வீர் சிங்தான். இவர் நடிப்பில் 'சர்க்கஸ்' படமும் டைகர் ஷ்ரோஃபின் 'கண்பத்' படமும் மெர்ரி கிறிஸ்மஸ் வெளியாகும் தேதியில் வெளியாக உள்ளது. இந்த இரண்டு பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகர்களின் படங்களுக்கு போட்டியாக பாலிவுட்டிற்கு அறிமுக நாயகனாக நடித்திருக்கும் விஜய் சேதுபதியின் 'மெர்ரி கிறிஸ்மஸ்' படம் மிகப்பெரிய பாதிப்பு அடையும் என்பதைக் கருத்தில்கொண்டு அடுத்த ஆண்டிற்கு விஜய் சேதுபதியின் படத்தை ஒத்தி வைத்துள்ளார்கள். பாலிவுட்டில் இந்தப் படத்தின் மூலம் நாயகனாக பிரபலமாகலாம் என்று இருந்த விஜய் சேதுபதியின் கனவு சுக்குநூறாகிவிட்டதாக கோலிவுட் வட்டாரம் கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கிறது.
இயக்குநர் சங்கர் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் இரட்டை வேடத்தில் நடித்திருந்த 'இந்தியன்' திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. அதனைத்தொடர்ந்து 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் சங்கர் இயக்கத்தில் 'இந்தியன்' படத்தின் இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வருகிறது. இந்தப் படத்தில் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் யுவராஜ் சிங்கின் தந்தை யோக்ராஜ் சிங் இணைந்துள்ளார். இதனை அவர் தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் பகிர்ந்துள்ள பதிவில், "என்னை அழகாக மாற்றிய ஒப்பனைக் கலைஞருக்கும் ஒளிப்பதிவாளர்களுக்கும் நன்றி. கமல்ஹாசனுடன் 'இந்தியன் 2' படத்தில் நடிக்கத் தயாராகிவிட்டேன்,'' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
எச்.வினோத் இயக்கத்தில் அஜித் நடிப்பில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் 'துணிவு'. இந்தப் படத்தின் முன்னோட்ட நிகழ்வில் நடிகர் அஜித் கலந்துகொள்வார் என்ற பேச்சு அடிபட்டது. அஜித் கலந்துகொண்டால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் எனவும் கூறப்பட்டது. அந்தச் செய்தி பரவியதும் அஜித் தரப்பிலிருந்து அவரது உதவியாளர் சுரேஷ் சந்திரா தன்னுடைய டுவிட்டரில், "ஒரு நல்ல படம் தானே விளம்பரப்படுத்திக்கொள்ளும், நிபந்தனையற்ற அன்புடன் அஜித்," என பதிவிட்டிருந்தார். அஜித் சொல்வதுபோல ஒரு நல்ல படம் தானே விளம்பரத்தைத் தேடிக்கொள்ளும் என்றால் அஜித் நடித்து வெளிவந்து ஓடாத, வசூலிக்காத படங்கள் நல்ல படங்கள் இல்லையா? என்று பாதிக்கப்பட்ட தயாரிப்பாளர்கள் போர்க்கொடி தூக்கி உள்ளார்கள்.
இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ், விஜய்யின் அடுத்த படமான 'தளபதி 67' படத்தை இயக்கவுள்ளார். விஜய்க்கு 50 வயது குண்டர் தலைவர் கதாபாத்திரம். அவருக்கு வில்லன்களாக நடிகர் அர்ஜுன், இந்தி நடிகர் சஞ்சய் தத், இயக்குநர் கவுதம் மேனன், மிஷ்கின் ஆகியோருடன் தற்பொழுது விஷாலும் ஒப்பந்தம் ஆகியிருக்கிறார்.