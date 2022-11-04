இன்றைய சவால்களையும் நடப்பில் இருக்கும் பிரச்சினைகளையும் தீர்வுகளையும் ஆராய்ந்து செயல்படுத்தும் வகையில் தரம்வாய்ந்த வேலைவாய்ப்புகளைப் புதிய வளர்ச்சித் துறைகளில் உருவாக்குவதை முக்கிய கூறாகச் சில நிறுவனங்கள் கொண்டுள்ளன. அவற்றில், ஊழியர்களை மேம்படுத்துவதிலும் அவர்களின் திறன்கள் தற்காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் ஏற்ற வகையில் அமைவதிலும் கவனம் செலுத்தி வருகின்றன. ஊழியரணியின் தேவைகளைக் கண்டறிந்து அதற்கு உகந்த மேம்பாடுகளைச் செயல்படுத்துவதும் அவசியம். நிறுவனப் பயிற்சி மூலம் மேம்பட்ட வேலை வாய்ப்புகளை ஊழியர்களுக்கு உருவாக்கித் தருவதில் தேசிய தொழிற்சங்கக் காங்கிரசின் நிறுவன பயிற்சிக் குழு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
திறன்வளர்ச்சியே தாரக மந்திரம்
