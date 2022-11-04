Home
புதிய தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ப திறன் வளர்ப்பதில் முழுமூச்சு

விசினிட்டி ஸ்டூடியோவில் பணிபுரியும் நூர் அமீரா முகமது ரிப்பின், 26 (அமர்ந்திருப்பவர்), ஜேசன் மொக், 29. படம்: எஸ்பிஎச் மீடியா -

தொழில்­நுட்­பம் அதி­வே­கத்­தில் வளர்ந்­து­வந்­து­கொண்டே இருக்­கும் பட்­சத்­தில் அந்­தத் துறை­யில் வேலை செய்­யும் ஊழி­யர்­கள் தங்­க­ளின் திறன்­க­ளைப் புதிய யுகத்­திற்கு ஏற்­ற­வாறு மாற்­றிக்­கொண்­டும் மேம்­ப­டுத்­திக் கொண்­டும் இருக்­க­வேண்­டி­யுள்­ளது.

அத்­த­கைய நிலை­யில் குறிப்­பிட்ட சில துறை­கள் மற்ற துறை­க­ளை­விட மேலும் கவ­ன­மா­க­வும் வரு­முன் தயா­ரா­க­வும் இருக்­க­வேண்­டி­யுள்­ளது. புதிய தொழில்­நுட்­பத்தை மக்­கள் தழு­வும் முன்­னரே வல்­லு­நர்­கள் அதற்­குத் தயா­ராக இருக்­க­வேண்­டும்.

அது­போன்ற ஒரு துறை­தான் காணொ­ளித் தயா­ரிப்­புத் துறை. அத்­து­றை­யில் சிங்­கப்­பூ­ரைத் தள­மா­கக் கொண்டு கிட்­டத்­தட்ட 45 ஊழி­யர்­க­ளைப் பணி­ய­மர்த்­தி­யுள்ள நிறு­வ­னம்­தான் விசி­னிட்டி ஸ்டூ­டியோ.

சிறிய நிறு­வ­ன­மா­கத் தொடங்கி, ஓரிரு ஊழி­யர்­களை மட்­டுமே கொண்ட நிறு­வ­ன­மாக 2017ஆம் ஆண்டு இந்­நி­று­வ­னம் சிறிய வர்த்­த­க­மாக காலடி எடுத்­து­வைத்­தது. தொடக்­கத்­தில் வணிக நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு அதன் நிறு­வன காணொ­ளி­க­ளைத் தயா­ரிப்­ப­தை­யாக அதன் முதன்­மைப் பணி­யா­கக் கொண்­டி­ருந்­தது.

படிப்­ப­டி­யாக முன்­னேற்­றப் பாதை­யில் நிறு­வ­னர் கெவின் எங் இந்த நிறு­வ­னத்தை இட்­டுச் சென்­றார். ஐந்து, பத்து ஊழி­யர்­க­ளா­கப் பெரு­கி­யது. பின்­னர் புத்­தாக்க ஊடக, பதிப்­பா­ளர் சங்­கத்­தில் ஈடு­பட்டு தொழிற்­சங்க உறுப்பு நிறு­வ­ன­மா­கப் பரி­ணா­மம் எடுத்­தது.

உறுப்­பி­னர்­கள் தற்­கா­லத் தேவைக்­கேட்ப பொறுத்­த­மான திறன்­க­ளைக் கொண்­டி­ருப்­பதை உறு­தி­செய்­யும்­வண்­ணம் அந்த வளர்ந்­து­வ­ரும் திறன்­களை நிறு­வன பயிற்­சிக் குழு­வின் மூலம், புத்­தாக்க ஊடக, பதிப்­பா­ளர் சங்­க­மும் விசி­னிட்டி ஸ்டூ­டி­யோ­வும் அடை­யா­ளம் கண்­டுள்­ளன என்று கூறி­னார் புத்­தாக்க ஊடக, பதிப்­பா­ளர் சங்­கத்­தின் தலை­வர் டேவிட் டியோ.

தேசிய தொழிற்­சங்­கக் காங்­கி­ர­சின் 'இ2ஐ' பயிற்சி நிதி ஆத­ர­வு­டன், செயல்­பாட்டு தொழில்­நுட்ப வரை­வுத் திட்­டம் போன்ற தேசிய தொழிற்­சங்­கக் காங்­கி­ர­சின் பயிற்சி, பணி­ய­மர்த்­தும் முறை­யின் வளங்­களும் சேர்ந்து நிறு­வ­னத்­திற்­குக் கட்­ட­மைப்­பு­ட­னான திட்­டத்தை மேம்­ப­டுத்த உத­வி­யது என்­றும் திரு டியோ குறிப்­பிட்­டார்.

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு 'எஸ்ஜி யுனை­டெட்' (SGUnited) பயிற்­சித் திட்­டத்­தின் பலன்­களை இந்­நி­று­வ­னம் பெற்­றது. அதன்­மூ­லம் பல பயிற்­சி­யா­ளர்­களை இணைத்­து­கொண்­டது.

தொழிற்­சங்­கத்­தின் மூலம் தேசிய தொழிற்­சங்­கக் காங்­கி­ர­சின் நிறு­வன பயிற்­சிக் குழு­வின் பயிற்­சித் திட்­டத்­தில் ஈடு­பட்டு அதில் முதல் இரண்டு ஊழி­யர்­க­ளைப் பங்­கெ­டுக்க வைத்­தது.

கடந்த ஓராண்டு ஏழு மாத­மாக விசி­னிட்டி ஸ்டூ­டியோ நிறு­வ­னத்­தில் படைப்­பாக்க மேலா­ள­ரா­கப் பணி­பு­ரி­யும் ஜேசன் மொக், 29, தலை­மைப் படைப்­பா­ள­ராக ஓராண்டு 10 மாதம் பணி­யாற்­றி­வ­ரும் 33 வயது ஷெர்­லின் எங் இரு­வ­ரும் இந்­தப் பயிற்­சி­யில் ஈடு­பட்­ட­னர்.

"எதிர்­கால வர்த்­தக முறை­க­ளுக்கு ஏற்ப நிறு­வ­னம் திட்­ட­மி­டு­வ­தற்கு ஏது­வாக இந்­தப் பயிற்சி அமைந்­தது," என்று கூறி­னார் ஷெர்­லின்.

"புதிய தொழில்­நுட்­பம் வர வர அதற்கு நாங்­கள் தயா­ராக இருக்க வேண்­டி­யுள்­ளது. புதிய வகை­களில் மக்­கள் தக­வல் பெற விரும்­பு­கின்­ற­னர் என்­றால் அதற்கு ஏது­வாக நாங்­கள் உட­ன­டி­யாக சேவை வழங்­க­வேண்­டும்," என்­றார் அவர்.

தற்­போது நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு விளம்­ப­ரங்­கள், எழுத்­து­பூர்வ விளம்­ப­ரச் செய்­தி­கள், காணொ­ளி­கள், உரு­வ­கக் கலை வடி­வங்­கள், ஓவி­யப் படைப்­பு­கள், மின்­னி­லக்க வடி­வ­மைப்­பு­கள், புகைப்­ப­டச் சேவை­கள் என பல­த­ரப்­பட்ட சேவை­களை நிறு­வ­னம் வழங்­கி­வ­ரு­கிறது. பிர­தான நிறு­வ­னங்­களை அதன் வாடிக்­கை­யா­ளர்­க­ளா­கத் தற்­போது கொண்­டுள்­ளது.

தேசிய தொழிற்­சங்­கக் காங்­கி­ர­சின் மே தின விரு­து­களில் இவ்­வாண்டு பாராட்­டுக் கேட­யத்தை வென்­றது விசி­னிட்டி ஸ்டூ­டியோ.

அதன் நிறு­வன பயிற்­சிக் குழு திட்­டத்­தின்­வழி செயல்­பாட்டு தொழில்­நுட்ப வரை­வுத் திட்­டத்தை நடை­மு­றை­ப­டுத்தி 42 பேர் கொண்ட நிறு­வ­ன­மாக உரு­மாற்­றி­யுள்­ள­னர்.

அந்த வரை­வுத் திட்­ட­மா­னது வர்த்­த­கத்­தை­யும் ஊழி­ய­ர­ணி­யை­யும் உரு­மாற்­றும் மூவாண்டு பணித்­திட்­டம். ஊழி­யர்­க­ளின் ஆற்­றல் உரு­வாக்­கத்­தை­யும் தொழில்­நுட்­பத்­தைத் தழு­வும் ஆற்­ற­லை­யும் கருத்­தில்­கொண்டு அதன் முக்­கி­யத்­து­வத்தை உணர்ந்து மூன்று பிர­தான வழி­களை வகுத்­துள்­ளது.

புத்­தாக்­கம், விளம்­ப­ரம், வாடிக்­கை­யா­ளர் நிர்­வா­கம் ஆகிய பிரி­வு­களில் புதிய, தற்­போ­தைய ஊழி­யர்­களில் மேம்­பாட்­டுப் பாதையை உரு­வாக்­கு­வது முத­லா­வது வழி.

மனி­த­வ­ளம் சார்ந்த பணி­க­ளை­யும் ஊழி­யர் நல­னை­யும் பார்த்­து­கொள்­ள­வும் ஒரு­வ­ரோடு ஒரு­வர் சந்­தித்து குழு நட­வ­டிக்­கை­களில் ஈடு­பட்டு அவர்­க­ளது நல­னைப் பேணு­வ­தை­யும் மன­தில் கொண்டு மனி­த­வள ஆற்­றலை மேம்­ப­டுத்­து­வது இரண்­டா­வது வழி.

இறு­தி­யாக சமூக சேவை, வர்த்­தக துறை­களில் புதிய வர்த்­தக வாய்ப்­பு­க­ளைக் கண்­ட­றிய விற்­ப­னைத் துறை ஊழி­யர்­களை அதிக எண்­ணிக்­கை­யில் சேர்ப்­பது.

தெமா­செக் பல­து­றைத் தொழிற்­கல்­லூ­ரி­யில் மின்­னி­லக்க திரைப்­ப­டம், தொலை­காட்சி துறை­யில் பட்­ட­யக் கல்­விப் பயின்ற 26 வயது நூர் அமீரா முக­மது ரிப்­பின், பல்­வேறு திறன்­வ­ளர்ச்­சிக்­கான பயிற்­சி­களை இந்­நி­று­வ­னம் வழங்­கி­வ­ரு­வ­தைப் பாராட்­டி­னார்.

முந்­தை­யப் பணியைவிட தற்­போது இந்த நிறு­வ­னத்­தில் சேர்ந்த பிறகு தாம் வளர்ச்­சிப் பாதை­யில் இருப்­பதை அவர் உணர்ந்­து­வ­ரு­வ­தா­கக் கூறி­னார்.

பயிற்­சித் திட்­டங்­கள் நிறு­வ­னத்­தின் எதிர்­கா­லத்தை உறு­தி­செய்­யும் வகை­யில் இருப்­ப­தா­கத் தெரி­வித்த அவர், வெவ்­வேறு கண்­ணோட்­டத்­தில் ஒட்­டு­மொத்த வளர்ச்­சியை ஊக்­கு­விக்­கும் வகை­யில் அமைந்­துள்­ளது மேலும் சிறப்­பான அம்­சம் என்­றார்.

தற்­போது பகு­தி­நே­ர­மாக சிங்­கப்­பூர் சமூக அறி­வி­யல் பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தில் தொடர்பு, மின்­னி­லக்­கத் துறை­களில் தமது பட்­டக்­கல்­வியை நூர் அமீரா தொடர்­கி­றார்.