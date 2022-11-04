தொழில்நுட்பம் அதிவேகத்தில் வளர்ந்துவந்துகொண்டே இருக்கும் பட்சத்தில் அந்தத் துறையில் வேலை செய்யும் ஊழியர்கள் தங்களின் திறன்களைப் புதிய யுகத்திற்கு ஏற்றவாறு மாற்றிக்கொண்டும் மேம்படுத்திக் கொண்டும் இருக்கவேண்டியுள்ளது.
அத்தகைய நிலையில் குறிப்பிட்ட சில துறைகள் மற்ற துறைகளைவிட மேலும் கவனமாகவும் வருமுன் தயாராகவும் இருக்கவேண்டியுள்ளது. புதிய தொழில்நுட்பத்தை மக்கள் தழுவும் முன்னரே வல்லுநர்கள் அதற்குத் தயாராக இருக்கவேண்டும்.
அதுபோன்ற ஒரு துறைதான் காணொளித் தயாரிப்புத் துறை. அத்துறையில் சிங்கப்பூரைத் தளமாகக் கொண்டு கிட்டத்தட்ட 45 ஊழியர்களைப் பணியமர்த்தியுள்ள நிறுவனம்தான் விசினிட்டி ஸ்டூடியோ.
சிறிய நிறுவனமாகத் தொடங்கி, ஓரிரு ஊழியர்களை மட்டுமே கொண்ட நிறுவனமாக 2017ஆம் ஆண்டு இந்நிறுவனம் சிறிய வர்த்தகமாக காலடி எடுத்துவைத்தது. தொடக்கத்தில் வணிக நிறுவனங்களுக்கு அதன் நிறுவன காணொளிகளைத் தயாரிப்பதையாக அதன் முதன்மைப் பணியாகக் கொண்டிருந்தது.
படிப்படியாக முன்னேற்றப் பாதையில் நிறுவனர் கெவின் எங் இந்த நிறுவனத்தை இட்டுச் சென்றார். ஐந்து, பத்து ஊழியர்களாகப் பெருகியது. பின்னர் புத்தாக்க ஊடக, பதிப்பாளர் சங்கத்தில் ஈடுபட்டு தொழிற்சங்க உறுப்பு நிறுவனமாகப் பரிணாமம் எடுத்தது.
உறுப்பினர்கள் தற்காலத் தேவைக்கேட்ப பொறுத்தமான திறன்களைக் கொண்டிருப்பதை உறுதிசெய்யும்வண்ணம் அந்த வளர்ந்துவரும் திறன்களை நிறுவன பயிற்சிக் குழுவின் மூலம், புத்தாக்க ஊடக, பதிப்பாளர் சங்கமும் விசினிட்டி ஸ்டூடியோவும் அடையாளம் கண்டுள்ளன என்று கூறினார் புத்தாக்க ஊடக, பதிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைவர் டேவிட் டியோ.
தேசிய தொழிற்சங்கக் காங்கிரசின் 'இ2ஐ' பயிற்சி நிதி ஆதரவுடன், செயல்பாட்டு தொழில்நுட்ப வரைவுத் திட்டம் போன்ற தேசிய தொழிற்சங்கக் காங்கிரசின் பயிற்சி, பணியமர்த்தும் முறையின் வளங்களும் சேர்ந்து நிறுவனத்திற்குக் கட்டமைப்புடனான திட்டத்தை மேம்படுத்த உதவியது என்றும் திரு டியோ குறிப்பிட்டார்.
கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு 'எஸ்ஜி யுனைடெட்' (SGUnited) பயிற்சித் திட்டத்தின் பலன்களை இந்நிறுவனம் பெற்றது. அதன்மூலம் பல பயிற்சியாளர்களை இணைத்துகொண்டது.
தொழிற்சங்கத்தின் மூலம் தேசிய தொழிற்சங்கக் காங்கிரசின் நிறுவன பயிற்சிக் குழுவின் பயிற்சித் திட்டத்தில் ஈடுபட்டு அதில் முதல் இரண்டு ஊழியர்களைப் பங்கெடுக்க வைத்தது.
கடந்த ஓராண்டு ஏழு மாதமாக விசினிட்டி ஸ்டூடியோ நிறுவனத்தில் படைப்பாக்க மேலாளராகப் பணிபுரியும் ஜேசன் மொக், 29, தலைமைப் படைப்பாளராக ஓராண்டு 10 மாதம் பணியாற்றிவரும் 33 வயது ஷெர்லின் எங் இருவரும் இந்தப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர்.
"எதிர்கால வர்த்தக முறைகளுக்கு ஏற்ப நிறுவனம் திட்டமிடுவதற்கு ஏதுவாக இந்தப் பயிற்சி அமைந்தது," என்று கூறினார் ஷெர்லின்.
"புதிய தொழில்நுட்பம் வர வர அதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டியுள்ளது. புதிய வகைகளில் மக்கள் தகவல் பெற விரும்புகின்றனர் என்றால் அதற்கு ஏதுவாக நாங்கள் உடனடியாக சேவை வழங்கவேண்டும்," என்றார் அவர்.
தற்போது நிறுவனங்களுக்கு விளம்பரங்கள், எழுத்துபூர்வ விளம்பரச் செய்திகள், காணொளிகள், உருவகக் கலை வடிவங்கள், ஓவியப் படைப்புகள், மின்னிலக்க வடிவமைப்புகள், புகைப்படச் சேவைகள் என பலதரப்பட்ட சேவைகளை நிறுவனம் வழங்கிவருகிறது. பிரதான நிறுவனங்களை அதன் வாடிக்கையாளர்களாகத் தற்போது கொண்டுள்ளது.
தேசிய தொழிற்சங்கக் காங்கிரசின் மே தின விருதுகளில் இவ்வாண்டு பாராட்டுக் கேடயத்தை வென்றது விசினிட்டி ஸ்டூடியோ.
அதன் நிறுவன பயிற்சிக் குழு திட்டத்தின்வழி செயல்பாட்டு தொழில்நுட்ப வரைவுத் திட்டத்தை நடைமுறைபடுத்தி 42 பேர் கொண்ட நிறுவனமாக உருமாற்றியுள்ளனர்.
அந்த வரைவுத் திட்டமானது வர்த்தகத்தையும் ஊழியரணியையும் உருமாற்றும் மூவாண்டு பணித்திட்டம். ஊழியர்களின் ஆற்றல் உருவாக்கத்தையும் தொழில்நுட்பத்தைத் தழுவும் ஆற்றலையும் கருத்தில்கொண்டு அதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து மூன்று பிரதான வழிகளை வகுத்துள்ளது.
புத்தாக்கம், விளம்பரம், வாடிக்கையாளர் நிர்வாகம் ஆகிய பிரிவுகளில் புதிய, தற்போதைய ஊழியர்களில் மேம்பாட்டுப் பாதையை உருவாக்குவது முதலாவது வழி.
மனிதவளம் சார்ந்த பணிகளையும் ஊழியர் நலனையும் பார்த்துகொள்ளவும் ஒருவரோடு ஒருவர் சந்தித்து குழு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு அவர்களது நலனைப் பேணுவதையும் மனதில் கொண்டு மனிதவள ஆற்றலை மேம்படுத்துவது இரண்டாவது வழி.
இறுதியாக சமூக சேவை, வர்த்தக துறைகளில் புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகளைக் கண்டறிய விற்பனைத் துறை ஊழியர்களை அதிக எண்ணிக்கையில் சேர்ப்பது.
தெமாசெக் பலதுறைத் தொழிற்கல்லூரியில் மின்னிலக்க திரைப்படம், தொலைகாட்சி துறையில் பட்டயக் கல்விப் பயின்ற 26 வயது நூர் அமீரா முகமது ரிப்பின், பல்வேறு திறன்வளர்ச்சிக்கான பயிற்சிகளை இந்நிறுவனம் வழங்கிவருவதைப் பாராட்டினார்.
முந்தையப் பணியைவிட தற்போது இந்த நிறுவனத்தில் சேர்ந்த பிறகு தாம் வளர்ச்சிப் பாதையில் இருப்பதை அவர் உணர்ந்துவருவதாகக் கூறினார்.
பயிற்சித் திட்டங்கள் நிறுவனத்தின் எதிர்காலத்தை உறுதிசெய்யும் வகையில் இருப்பதாகத் தெரிவித்த அவர், வெவ்வேறு கண்ணோட்டத்தில் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது மேலும் சிறப்பான அம்சம் என்றார்.
தற்போது பகுதிநேரமாக சிங்கப்பூர் சமூக அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தில் தொடர்பு, மின்னிலக்கத் துறைகளில் தமது பட்டக்கல்வியை நூர் அமீரா தொடர்கிறார்.